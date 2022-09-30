Специалисты столичной соцзащиты помогут сплотиться поколениям

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Если спросить о самых теплых впечатлениях детства, многие вспомнят о бабушкиных пирожках — вкуснее вряд ли кто–то печет. Или о том, как вместе с дедушкой ходили в лес за грибами — вот это было приключение! В преддверии Дня старшего поколения, он отмечается 1 октября, психолог семейного центра «Восточное Дегунино» Светлана Тимченко и специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказали о важности семейного досуга для поддержания крепких связей.

Жизнь современного человека очень насыщена: мы встречаемся с друзьями, вместе проводим выходные, взаимодействуем на работе с коллегами. При этом близкого и доверительного общения порой все равно не хватает, ведь каждый из нас поглощен собственными заботами и рутиной повседневных забот. Поэтому семья, и в том числе старшее поколение, становится тем важнейшим пространством, в котором можно найти поддержку и понимание.

— Сложно переоценить значимость времени, проведенного в кругу близких — эти моменты радости и приятные эмоции остаются в памяти надолго. Общение с мудрыми, опытными бабушками и дедушками, пожилыми родителями играет важную роль для всей семьи. Такое взаимодействие укрепляет эмоциональную связь, ведь в доверительной, открытой атмосфере мы лучше и глубже узнаем друг друга, а иногда и открываем новые стороны личности уже, казалось бы, давно знакомого человека, — отметил Денис Хакимов.

Люди старшего поколения, как никто другой, могут подсказать, посоветовать, утешить в самых трудных ситуациях, ведь у них за плечами большой жизненный опыт. Кроме того, общение со старшим поколением — пусть даже простой разговор по телефону — дает поддержку и разрядку, причем обеим сторонам. У всех случаются сложные дни. Часто стоит просто выговориться, а бабушки и дедушки всегда готовы выслушать и подбодрить, и становится легче.

— Важно обращаться к пожилым людям за советом. Во-первых, им будет приятно, а во-вторых, часто именно они могут вовремя подсказать, как воспитывать и развивать детей, создавать уют, сохранять гармоничные отношения в семье. Можно спросить у бабушки, как приготовить то или иное блюдо, она с радостью даст рецепт и поделится секретами приготовления, — добавила Светлана Тимченко.

Старшее поколение вносит значительный вклад и в формирование личности ребенка: именно близкий круг является тем фундаментом, на котором строится внутренний мир подрастающего поколения. А самое главное, наши близкие транслируют важные ценности — то, что мы получаем, становится нашей системой координат в дальнейшей жизни. Повзрослев, любой волен выбирать свои собственные убеждения, но базис дается нам с «младых ногтей».

Специалисты дали несколько рекомендаций, как можно еще больше укрепить отношения поколений.

Создавайте традиции

Совместные дела помогают объединить всю семью. Можно, например, составить генеалогическое древо, расписав родословную: кто и когда жил, у кого сколько было детей, какие профессии были в семье. Для этого придется расспросить бабушек и дедушек, чем занимались предки, какие у них были жизненные истории и достижения. Так можно узнать много интересного. Может, например, оказаться так, что, выбрав профессию учителя или врача, человек узнает, что в его роду уже были педагоги или медики.

Делайте сюрпризы

Приятные мелочи и подарки любят все, поэтому можно попробовать внедрить эту традицию в семейные отношения, подумать, что может порадовать бабушек и дедушек, пожилых родителей. Это могут быть звонки с пожеланием хорошего дня, поздравления с праздниками, милая открытка или фотокнига о семье.

Дарите любовь

Каждому человеку хочется знать, что есть те, кто его любит. Поэтому особенно важно говорить своим старшим родственникам слова благодарности и признательности за их заботу, даже если они не привыкли открыто обсуждать свои чувства. Можно проявить инициативу и сказать о своей любви и признательности. И лучше делать это с глазу на глаз.

Проявляйте терпение и такт

Важно научиться принимать людей старшего поколения такими, какие они есть. Стоит избегать споров, проявлять уважение, с пониманием относиться к особенностям характера. Они есть у каждого человека. Пожилые люди ранимы и очень нуждаются в общении с внуками и детьми. Бабушки и дедушки, как никто другой, могут подарить ощущение тепла и доброты. Эти впечатления нужны каждому из нас, они запоминаются на всю жизнь и согревают в трудные минуты.

Позитивный психологический климат крайне важен для всех. Всегда есть пути налаживания и улучшения взаимопонимания. Главное — желание быть ближе и слышать родного человека.

СПРАВКА

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах и программах центров можно получить на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации».

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.