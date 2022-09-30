Правила ОСАГО, защита сбережений, индексация пособий: что изменится в жизни россиян с 1 октября

Водитель Сергей Бирюков в его личном авто / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С 1 октября вступят в силу новые правила ОСАГО, а у клиентов банков появятся новые возможности для защиты от мошенников.

Правила ОСАГО

Новая редакция правил не обязывает информировать страховую компанию о ДТП и собирать личные данные очевидцев. Пострадавшему в ДТП водителю, уехавшему на экспертизу, не надо будет писать отдельное заявление, чтобы получить результаты.

О смене номера автовладельцы больше не обязаны извещать страховую компанию. Страховщики смогут сами узнать об этом через электронные базы данных.

— Страховые, которые сейчас активно осваивают электронный документооборот, упрощают себе работу, сокращают издержки. Автомобилисты избавляются от лишнего бюрократического бремени, — отметил депутат Госдумы Николай Новичков.

Защитить сбережения

С 1 октября россияне смогут устанавливать запрет на дистанционные операции для банка, в котором обслуживаются. Так мошенники не смогут оформить онлайн-кредит. Сервис бесплатный, чтобы им воспользоваться, нужно написать заявление в банк.

Индексация пособий

С 1 июня до 1 октября для военных пенсионеров была установлена надбавка 19,5 процента. После 1 октября вместо нее планируют повысить размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии. В результате все категории военных пенсионеров весь год будут получать повышенную на 8,6 процента пенсию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 1 октября изменится стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и Подмосковье, в том числе — на МЦД. Так, проезд на МЦД внутри Москвы не подорожает. Если оплачивать его по тарифу «Кошелек» карты «Тройка», цена поездки составит 46 рублей, при оплате банковской картой — 51 рубль. В зоне пригород по «Тройке» стоимость поездки составит 60 рублей, по банковской карте — 65 рублей. Стоимость абонементов на МЦД сохранилась.