ФОК с двумя бассейнами построят во Внукове

Фото: Департамент строительства города Москвы

Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят в районе Внуково на улице Изваринская, владение 2. Готовность объекта составляет около 35 процентов. Работы планируется завершить в первом квартале следующего года. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства рассказал, что в настоящее время на объекте завершено устройство монолитных конструкций здания, началось устройство кровли и фасада будущего объекта — выполнить их планируют в октябре. Идут работы по кладке стен и перегородок на втором этаже, в подвальных помещениях выполняются отделочные работы. Продолжается устройство внутренних инженерных систем и наружных инженерных сетей.

В здании физкультурно-оздоровительного комплекса разместятся бассейн 25х16 метров на восемь дорожек, бассейн 10х6 метров для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет, тренажерный зал площадью 200 квадратных метров, буфет, а также сопутствующие вспомогательные, административные, бытовые, технические и технологические помещения.

— Как ранее отмечал мэр Москвы С. С. Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза. Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом, — добавил Рафик Загрутдинов.

Ранее Рафик Загрутдинов отмечал, что по программе «Спорт Москвы» в 2022 году планируется ввести 10 объектов спорта общей площадью 88 тысяч квадратных метров, а в стадии строительства находятся 15 объектов спорта — их сможет посещать более 2100 человек в смену.