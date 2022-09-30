Связать в узел

Фото: Департамент строительства города Москвы

Москва, согласно рейтингу компании McKinsey, сегодня входит в ТОП-3 городов мира с лучшей транспортной системой. Одним из ключевых направлений ее развития является строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). О том, в каких районах столицы запланировано строительство ТПУ и что они дадут городу, поговорили с руководителем столичного департамента строительства Рафиком Загрутдиновым.

— Рафик Равилович, расскажите, что из себя представляет транспортно-пересадочный узел?

— Для комфортного перемещения по городу важно не только построить метро и дороги, реконструировать железную инфраструктуру, но и увязать все это в единый узел, который позволит пассажирам совершать пересадку с максимальным комфортом максимально быстро и вне зависимости от погодных условий. ТПУ — это транспортные узлы современного мегаполиса, основная функция которых состоит в создании условий для быстрого и комфортного перемещения с одного вида транспорта на другой по принципу «сухие ноги» и равномерном распределении нагрузки между различными видами транспорта.

По оценкам экспертов, создание системы транспортных узлов с удобными пересадками с одного вида транспорта на другой, сопутствующей инфраструктурой и перехватывающими парковками позволит снизить загруженность дорожной сети в среднем на 7 процентов, что немало для мегаполиса. Еще одно преимущество — в открывающихся ТПУ создаются сотни новых рабочих мест.

— Что обычно входит в состав ТПУ?

— Обычно в состав ТПУ входят автовокзалы, здания конечных станций городского транспорта, разворотные площадки, пешеходные переходы, павильоны для наземного транспорта и парковки. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача проектировать транспортно-пересадочные узлы как новые формы организации городского пространства с благоустроенной территорией и разнообразной инфраструктурой. Здесь можно совершить покупки, получить медицинскую помощь, воспользоваться различными видами услуг. ТПУ оборудуют местами для отдыха, спортивными и детскими площадками. Обустроенные парковки и велопарковки все больше стимулируют москвичей пересаживаться из личного транспорта на общественный.

— Сколько на сегодняшний день реализуется таких проектов?

— В настоящее время ведется строительство 27 ТПУ. В этом году планируем ввести в эксплуатацию четыре объекта: это ТПУ «Дмитровская», «Некрасовка», «Озерная», «Ховрино». В 2023–2024 годах к ним присоединятся еще 23 — «Варшавская», «Верхние Лихоборы», «Лесопарковая», «Люблино», «Нагатинская», «Парк Победы», «Петровско-Разумовская», «Савеловская», «Селигерская», «Терешково», «Тимирязевская», «Хорошевская», «Шелепиха», «Авиамоторная», «Аминьевское шоссе», «Лермонтовский проспект», «Лефортово», «Лианозово», «Марьина Роща», «Нагатинский затон», «Печатники», «Текстильщики», «Электрозаводская». Хотелось бы отметить, что каждый ТПУ уникален, так как проектируется с учетом потребностей жителей близлежащих районов и их транспортной загруженности.

— Можно ли среди них выделить самые крупные, ключевые для города?

— Одним из самых крупных транспортно-пересадочных узлов в Европе с пассажиропотоком до полумиллиона человек в сутки станет ТПУ «Петровско-Разумовская». Он объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, две линии Московских центральных диаметров — МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», а также пассажирскую инфраструктуру вокзальной части высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В состав ТПУ также войдут два пассажирских терминала МЦД-1, МЦД-3, пешеходная галерея через железнодорожные пути МЦД-1 до улицы Комдива Орлова, а также надземная пешеходная галерея с выходом к станции метрополитена Петровско-Разумовская на Дмитровском шоссе. Работы планируем завершить в 2023–2024 гг.

Еще один крупный ТПУ — «Ховрино», который мы планируем сдать уже в этом году. Он объединит Замоскворецкую линию Московского метрополитена (ст. Ховрино), остановочный пункт Ховрино Октябрьской железной дороги и маршруты международного и междугороднего автобусного сообщения. В ходе строительства уже выполнены работы по устройству плоскостной перехватывающей парковки на 100 машино-мест, отстойно-разворотной площадки международных автобусов, здания автовокзала, два пешеходных моста, прилегающей улично-дорожной сети, заездных карманов и остановок для наземного городского пассажирского транспорта, ведется строительство перехватывающего паркинга на 249 машино-мест.

— Ранее вы рассказывали о ТПУ «Лесопарковая», который станет отправной точкой регулярного междугороднего автобусного сообщения Москва — Симферополь и 17 смежных межрегиональных маршрутов, следующих в Москву из областных городов. Когда его планируется ввести?

— Действительно, от ТПУ «Лесопарковая» намечен запуск регулярного междугороднего автобусного сообщения по маршруту Москва — Симферополь. Сюда же от станции метро «Южная» будет перенесен конечный остановочный пункт 17 смежных межрегиональных маршрутов компании «Мострансавто», следующих в Москву из областных городов. Это позволит обеспечить непрерывное и беспрепятственное межрегиональное сообщение. Здесь также обустроят парковочное пространство, отстойно-разворотную площадку и надземный пешеходный переход через МКАД от станции «Лесопарковая» до района Северное Бутово. Работы мы планируем завершить в 2024 году.

Кроме этого, в прошлом году было открыто движение по дороге вдоль Московского научно-практического центра наркологии Клинического филиала № 2», которая обеспечила подъезд к ЖК «Лесопарковый».

— Есть ли планы по строительству реновационного жилья в границах ТПУ?

— Да, такие проекты есть. Например, в районе Марьина Роща возводим жилой дом для переселения по программе реновации на 286 квартир. Строительство планируем завершить в 2024 году. Сам транспортно-пересадочный узел «Марьина Роща» объединит три станции метро. Ожидаемый поток пассажиров составит 98,5 тысячи человек. Открыть новый городской хаб планируется в следующем году, так что будущие новоселы сразу смогут пользоваться всеми его преимуществами.

— Возводятся ли социальные объекты в границах ТПУ?

— В составе ТПУ «Некрасовка» возводим уникальный Дворец спорта. Строительство спорткомплекса по поручению мэра Сергея Собянина включено в Адресную инвестиционную программу города в рамках комплексного развития территории района. Он станет одним из крупнейших спортивных комплексов в ЮВАО и объединит в себе 12 функциональных зон. Здесь разместятся тренажерный, гимнастический, хореографический залы и зал единоборств. Помимо этого, в учреждении оборудуют зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, шахматный клуб, конференц-зал и кафе.

На прилегающей территории разместятся площадки для занятий на уличных тренажерах, игры в футбол, волейбол и баскетбол. Сейчас готовность спортивного объекта составляет более 80 процентов.

Кроме Дворца спорта, ТПУ будет включать в себя станцию метро «Некрасовка», подземные пешеходные переходы, торгово-развлекательный центр с паркингом.