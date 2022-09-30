Специалисты семейных центров столицы рассказали, когда ребенку нужна психологическая помощь

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Зачастую родители думают, что знают о своих детях все, и не обращают внимания на явные симптомы психологических проблем. А бывает наоборот — слишком тревожны и идут к специалистам по любому поводу. Как найти баланс и определить, нужна ли ребенку помощь, разъясняет психолог московского семейного центра «Гармония» Ольга Громова.

— В семейный центр обратилась Ирина. После развода женщина с сыном Димой переехала в другой район города, мальчик пошел в новую школу. У него не заладились отношения с одноклассниками, стали возникать конфликты. Дима отстранился от мамы, стал вспыльчивым и раздражительным. Ирина тревожилась, не понимая, как помочь сыну, — рассказывает Ольга Громова.

В центре маме с сыном посоветовали семейные психологические консультации. На них удалось выяснить, что парень болезненно переживал развод родителей, поэтому замкнулся в себе. А адаптироваться в новом коллективе Диме было сложнее еще и потому, что мама не смогла поддержать его. Юноше казалось, что весь мир против него. Специалист помог подростку проработать психологические проблемы и найти друзей среди одноклассников.

— Взрослея, дети так или иначе дистанцируются от родителей. Подростки более заинтересованы в общении со сверстниками, им важно одобрение в кругу ровесников. Контроль со стороны родителей они чаще всего встречают в штыки. Однако, внутренне они остро нуждаются в поддержке и внимании близких взрослых, — утверждает психолог.

Специалист помог женщине разобраться, когда ребенку нужна помощь психолога, на какие симптомы следует обратить пристальное внимание.

Психологи называют несколько признаков в поведении ребенка, которые должны насторожить родителей:

— Родители начинают терять контроль над поведением ребенка и осознают, что самостоятельно справиться с ситуацией не могут. Бывает, что проявления возрастных кризисов непреодолимы, ребенок не может совладать с эмоциями. В таких случаях не стоит отрицать проблему и ждать, что она решится сама собой.

— Ребенок пытается изолировать себя от социума, внезапно начинает избегать общения с друзьями, одноклассниками. Это может быть тревожным сигналом.

— Ребенок неожиданно начал использовать модели поведения более раннего возраста. Например, важные события в жизни семьи, такие как переезд в другой город/страну, рождение брата или сестры, развод ребенок может тяжело переживать: капризничать, словно годовалый, проситься на руки, сделать за него то, что уже умеет, беспричинно плакать — и повторять все это несколько раз в день. В этом случае лучше обратиться к психологу.

— Ребенок длительное время грустит и замыкается. Если такое состояние длительно и мешает выполнять привычные для ребенка вещи, например, он не хочет идти в школу, умываться, ухаживать за собой, то это также повод обратиться к специалисту.

— Нарушение режима сна и бодрствования, аппетита, ребенок может либо ничего не есть, либо чрезмерно потреблять пищу, это также говорит о глубоких внутренних переживаниях, тревожности.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах и программах центров можно получить на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации».

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.