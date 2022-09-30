Более тысячи человек в геронтологических центрах — старше 85 лет

Фото: Геронтологический центр

В столичных геронтологических центрах проживает более трех тысяч человек, треть из них — старше 85 лет, а самой старшей — 106. Подробнее о том, как живут представители старшего поколения в столичных стационарных учреждениях соцзащиты, рассказала Оксана Шалыгина, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

— Численность долгожителей в социальных учреждениях ежегодно увеличивается. Больше тысячи из них — старше 85 лет, 90-летний рубеж перешагнули более 600 жителей, столетие отметили 17 человек. При этом самой старшей жительнице — 106 лет. Безусловно, важным фактором такой позитивной динамики является улучшение качества жизни проживающих и профессиональный уход. Я регулярно посещаю наши геронтологические центры и вижу блеск в глазах жителей. Они оптимистичны, принимают активное участие в разных мероприятиях, осваивают современную технику и строят планы на будущее, — рассказала Оксана Шалыгина.

С возрастом организм становится более уязвимым и хрупким, могут появляться трудности при передвижении, изменяться когнитивные функции и ментальное здоровье. При этом у каждого человека эти процессы проходят по-разному. Поэтому в работе с жителями геронтологических центров сотрудники подбирают индивидуальную программу ухода и реабилитации.

В течение дня ежедневно проходят творческие мастер-классы, литературные вечера, кинопросмотры, занятия физкультурой и танцами, встречи с психологами. Насыщенная культурная деятельность помогает людям старшего поколения сохранять интерес к жизни, развиваться физически и ментально.

Шахматный турнир в Геронтологическом центре «Юго-Западный» / Фото: Геронтологический центр

96-летняя Зоя Ивановна Киселева — ветеран войны. Она проживает в Геронтологическом центре «Юго-Западный». С детства была активной, много читала, училась, затем работала. Сегодня в социальном учреждении Зоя Ивановна по-прежнему живет насыщенной и яркой жизнью. Она занимается скандинавский ходьбой, участвует в мероприятиях, посещает групповые занятия с психологами, большое внимание уделяет своему внешнему виду, интересуется модой. В 93 года она самостоятельно научилась пользоваться ноутбуком и смартфоном, ежедневно пенсионерка читает новости, чтобы оставаться в курсе всех событий. Своим внутренним обаянием и любовью к жизни она вдохновляет жителей и сотрудников геронтологического центра.

— У нас в центре насыщенная программа проходит много разных мероприятий и хочется везде успеть. Однажды к нам приезжали волонтеры и профессиональные спортсмены. Мы стреляли из лука, и я исполнила свою детскую мечту — попала в яблочко! — с гордостью поделилась Зоя Ивановна.

Петь и играть на музыкальных инструментах — одно из любимых занятий людей старшего поколения. В геронтологических центрах развиваются направления музыкальной терапии. Занятия способствуют эмоциональному подъему, снижается стресс, нормализуется сон. Особенно людям старшего поколения нравится петь песни своей молодости. Жители вспоминают приятные моменты, которые помогают им понять и осмыслить значимость своей жизни.

Александру Яковлевичу Радимову из Геронтологического центра для ветеранов войны «Коньково» — 88 лет. Ему трудно перемещаться самостоятельно, но его игра на ложках восхищает многих.

— Играть научился еще в молодости, но руки помнят до сих пор! Когда сегодня беру ложки просыпается ностальгия, сразу становится тепло на душе, настроение улучшается. Музыка — лучшее лекарство от всех болезней! — уверен Александр Яковлевич.

Сегодня люди пожилого возраста более прогрессивные, чем несколько лет назад. Положительные эмоции и активный образ жизни — главные факторы долгожительства. Именно поэтому в геронтологических центрах уделяется большое внимание работе с психическим и физическим здоровьем.

Музыкальная терапия / Фото: Геронтологический центр

— Сохранить ясность ума и самостоятельность помогает постоянное физическое и ментальное развитие. Людям старшего поколения рекомендуется больше читать, изучать стихи и иностранные языки, не замыкаться, общаться, гулять, двигаться. Если человек начал замечать в себе возрастные изменения, следует как можно быстрее обратится к специалистам. Так больше шансов замедлить процессы старения и продолжить полноценную жизнь, — отметила начальник медицинской службы, гериатр Геронтологического центра «Юго-Западный» Татьяна Пасечникова.

В московских социальных учреждениях работают квалифицированные специалисты. Они регулярно обучаются и повышают свой профессионализм, в том числе в Центре компетенций. В прошлом году Центр компетенций получил образовательную лицензию для профессионального обучения помощников по уходу, работающих в московских социальных домах и геронтологических центрах. Более 500 сотрудников уже прошли обучение обновленным стандартам ухода и получили свидетельства государственного образца.

КСТАТИ

В Москве работают 8 геронтологических центров, в которых сотрудники обеспечивают качественный уход и помощь проживающим. Специалисты организуют для них реабилитационные мероприятия, которые помогают людям старшего поколения поддерживать положительное психоэмоциональное и физическое состояние.

Получить консультацию по вопросам предоставления путевки в соцучреждение можно круглосуточно по телефону: 8 (495) 276-11-55. Обращения также принимаются по электронной почте: Socialdom@mos.ru.