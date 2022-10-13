Волевая победа спартаковцев над иранскими гостями

Игрок «Спартака» Спартак Федоров (слева) и представитель иранской команды «Шахин Хазар» Сайяд Аббаси Доголсарам на Международном кубке по пляжному футболу / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

13 октября в столице стартовал Московский международный кубок по пляжному футболу. Клуб «Спартак» сыграл против иранских спортсменов.

Престижный турнир принимает «ЦСКА Арена», один из лучших современных спорткомплексов города. На песчаном поле в течение четырех дней встретятся восемь профессиональных клубов из пяти стран. Россию на соревнованиях представляют московские клубы «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». Соперниками выступают спортсмены из Ирана, Белоруссии, Казахстана и с Сейшельских островов. Открывать турнир выпало столичным спартаковцам и иранскому клубу «Шахин Хазар».

Наши футболисты с самого начала матча повели в счете и довольно быстро заработали преимущество в три забитых мяча. Однако затем иранцы мобилизовались, увеличили темп игры и смогли отыграться, забивая голы и грамотно реализуя штрафные удары. Основное время матча таким образом иранцы сумели свести к ничьей. Исход встречи решился по пенальти: наши и иранские спортсмены поочередно испытывали мастерство вратарей соперников. В результате удача оказалась на нашей стороне, и «Спартак» одержал победу со счетом 6:5.

Как отметили после матча представители «Спартака», иранцы оказались весьма серьезным соперником. Их быстрая мобилизация и физическая выносливость на поле были показательны. Так как по прибытии в Россию они не успели провести тренировку до начала матча. Однако и с себя наши футболисты ответственности не снимали.

— Соперник, конечно, попался сильный, во втором периоде они начали бегать быстро и бить метко, но в повороте игры есть и доля наших ошибок тоже, — объяснил вратарь «Спартака» Денис Пархоменко. — Кто-то кого-то не успел вовремя подстраховать, и вот такой результат получился. Конечно, хочется играть в красивый футбол и выигрывать не по пенальти, а в основное время игры. Будем стараться дальше именно так и действовать.

Иранцы, со своей стороны, отметили профессионализм наших игроков и радушный прием, оказанный им по приезде.

— Я провел три сезона в «Спартаке», у меня тут много хороших знакомых, и эта игра была своеобразной встречей с друзьями, — рассказал игрок «Шахин Хазара» Мохаммад Ахмадзаде. — Мои знакомые из «Спартака» встретили меня прямо по приезде, и мы успели до матча хоть и наскоро, но вполне дружески пообщаться. Так что впечатления у меня и от визита в Россию, и от прошедшей игры останутся самые приятные. Мы тут делаем красивый и интересный футбол, и это здорово.

Организаторы турнира подчеркнули, что проходящие соревнования особенно показательны в период международной напряженности. Такие матчи показывают стремление к миру и дружбе среди спортсменов всех стран доброй воли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Шкарин, играющий тренер команды «Спартак»:

— У нас не было возможности оценить нашего первого соперника до начала матча по просмотру старых игр, и во многом игроки «Шахин Хазара» были для нас «темными лошадками», несмотря на то, что с некоторыми из них мы знакомы по совместной работе. Я предупреждал об этом своих ребят, и адаптироваться к сопернику нам пришлось на ходу. Но тем интереснее получился матч. К следующим играм мы подойдем уже более подготовленными.