«ВТБ Арена» примет финал Кубка России по регби

Фото: пресс-служба Федерации регби России

На Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина («ВТБ Арена») в субботу, 22 октября, пройдет решающий матч в борьбе за Кубок России по регби. Начало встречи в 14:00. Это будет 29-й финал в истории турнира.

Второй год подряд в поединке за почетный трофей сыграют два самых титулованных клуба отечественного регби «Енисей-СТМ» из Красноярска и «ВВА-Подмосковье» из Монино.

— Уже стало отличной традицией проводить финальный матч Кубка России по регби на этом прекрасном стадионе, — говорит спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков. — Безусловно, это важнейший шаг в плане популяризации и развития регби в России. Вместе с коллегами из Департамента спорта города Москвы мы прилагаем огромные усилия, чтобы сделать праздник для людей, которые 22 октября придут на «ВТБ Арену». Финальные матчи 2020 и 2021 года стали праздником для всех любителей регби. Уверен, что так будет и в предстоящую субботу. Ждем от «Енисея-СТМ» и «ВВА-Подмосковье» яркой, красивой, зрелищной и результативной игры.

В прошлом году в фантастическом по накалу матче победу одержали красноярские регбисты со счетом 41:34. Всего на счету «тяжелой машины» и «военлетов» по восемь побед в Кубке России.

«Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье» в восьмой раз сыграют в финале Кубка России: пять раз побеждали красноярцы, дважды сильнее были монинцы.

Болельщики регби со стажем прекрасно помнят, что на стадионе «Динамо» матчи по регби проводятся аж с середины 1930-х годов. На легендарной арене проходили самые важные, финальные встречи. Так, например, финал первого Кубка СССР по регби, в котором московское «Динамо» играло против школы имени ВЦИК, собрал на трибунах 5 тысяч болельщиков. Для зарождающегося вида спорта в стране это можно назвать очень хорошим результатом. В том же 1936 году на «Динамо» игрались матчи Первенства Москвы. Символично, что победителем стали представители одноименного спортивного общества. После окончания Великой отечественной войны в Петровский парк снова вернулась игра с овальным мячом. В 1946 и 1947 году арена принимала у себя игры Кубка Москвы, за который сражались клубы «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Буревестник».

В 2008 году на стадионе началась реконструкция, которая длилась десять лет. После нее стадион получил новое название — «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Именно после преобразования регби вернулось под своды легендарной арены. В рамках подготовки к Кубку мира по регби — 2019 в Японии сборная России провела товарищеский матч с ирландским клубом «Коннахт». Проводить нашу команду на Кубок мира собралось около 8000 зрителей. Сборная в той игре уступила со счётом 14:42, но это не омрачило регбийного праздника и возвращения на центральный стадион «Динамо».

Следующей вехой развития отношений между регби и «ВТБ Ареной» стала традиция о проведении там финала Кубка России. В 2020 и 2021 годах «Енисей-СТМ» поочередно победил в решающих матчах «Красный Яр и «ВВА-Подмосковье». И вот теперь новая встреча с «военлетами», уже в финале 2022 года. Добавим, что финал Кубка России проводится при поддержке Департамента спорта города Москвы.