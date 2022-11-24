Скандалы громче футбола: власти Катара диктуют свои правила на мундиале

Майкл Эстрада из Эквадора (слева) бьет мяч головой с катарцем Буалемом Хухи / Фото: AP/TASS

24 ноября сербы сыграют против бразильцев на ЧМ-2022 в Катаре. Турнир только стартовал, а уже успел отметиться громкими событиями как на поле, так и за его пределами.

Не успел прозвучать первый свисток на матче-открытии, как в интернете разразился скандал: якобы страна — хозяйка мундиаля собирается подкупить сборную Эквадора — своего первого соперника на турнире. Прозвучала даже сумма — 7,4 миллиона долларов. Однако слух подтверждения на поле не нашел, латиноамериканцы открыли турнир победой 2:0, но все равно остались недовольны.

Весь матч болельщики требовали пива, продажу которого на всех стадионах за два дня до открытия мундиаля запретили власти мусульманской страны. Алкоголь сейчас доступен только на территории фанатских зон, а также на лицензированных площадках. И это невзирая на крупные контракты ФИФА с производителями пенного. Пивоваренная компания, которая выступает спонсором чемпионатов мира по футболу больше 30 лет, высказала свой решительный протест, но услышана не была. В результате в «Твиттере» появилось фото огромных запасов пива

Компания решила подарить победителю чемпионата все нереализованное в Катаре пенное, а заодно сообщила,что будет судиться с ФИФА. В целом у болельщиков и участников скопилось много претензий к ЧМ-2022: плохо организованная медпомощь, отсутствие заявленных услуг, сложности с логистикой и многое другое. При этом чемпионат обошелся Катару в рекордную сумму — более 200 миллиардов долларов. Но, похоже, дело не в деньгах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Аксель Вартанян, историк футбола:

— Этот чемпионат уникален во многом, в том числе и в дате проведения. Европейцы были вынуждены прервать свои регулярные чемпионаты, что доставило им немало хлопот, и это может плохо сказаться на их результатах. Хотелось бы, чтобы внимание сместилось все-таки на футбол. А пока мы видим сплошные скандальные ситуации.