Минус шесть матчей: как накажут подравшихся футболистов «Спартака» и «Зенита»

Арбитр Владимир Москалев вручает Шамару Николсону и Роману Зобнину желтую карточку / Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Матч Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» 27 ноября закончился масштабной дракой с участием не только игроков, но и запасных, и представителей тренерского штаба. «Вечерняя Москва» выясняла, чем может обернуться этот конфликт.

Скандал в Санкт-Петербурге сумел затмить даже чемпионат мира по футболу в Катаре. Фотографии массовой драки попали на первые страницы газет по всему миру. Инцидент произошел во время матча на Кубке России: основное время завершилось со счетом 0:0.

Конфликт устроили легионеры. Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос, получивший во время игры желтую карточку за то, что ударил по ноге нападающего Шамара Николсона, стал ругаться с ним и еще одним игроком «Спартака» — Квинси Промесом. Словесная дуэль быстро переросла в драку. В какой-то момент Родригао — бразильский защитник «Зенита» — подлетел к Николсону и стал бить его ногами в прыжке.

После этого потасовка переросла в настоящее побоище. В результате главный арбитр матча Владимир Москалев выписал сразу шесть красных карточек — по три каждой команде.

— Есть дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС). В статье 16 сказано: удаленные игроки пропускают следующие матчи в соревновании, — рассказывает «Вечерней Москве» футбольный арбитр Сергей Мезенцев. — Следующий матч Кубка России все шестеро удаленных пропустят. Но этим может и не ограничится.

Как пояснил эксперт, в российском футболе существует Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Он имеет право увеличить наказание. И тогда игроки пропустят больше матчей.

— В статье 97 дисциплинарного регламента РФС сказано, что массовая драка может быть наказана дисквалификацией ее участников даже на шесть матчей. Плюс клубам за массовую драку придется заплатить штраф, — пояснил эксперт.

Футбольный арбитр Игорь Федотов назвал драку «позором российского футбола».

— Арбитр не должен допускать возникновения подобных инцидентов, — добавил бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газаев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Созин, член комитета по этике Российского футбольного союза:

— Если во время футбольного матча подерутся болельщики, да еще и позовут на помощь своих друзей, то в следующий раз их на стадион просто, как хулиганов, не пустят. А футболистам, что, драться можно? Думаю, игрокам тоже нужна грань, которую нельзя пересекать!