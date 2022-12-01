Всему обучили в России: единственным россиянином, участвующим в чемпионате мира по футболу в Катаре, стал камерунец Гаэль Ондуа

Гаэль Ондуа не побоялся обидчикам озвучить свое мнение о второй Родине / Фото: Pawel Andrachiewicz / ZUMA / ТАСС

2 декабря на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится матч сборной Камеруна с Бразилией, в котором сыграет Гаэль Ондуа — африканец с российским паспортом. «Вечерняя Москва» удалось поговорить с тренером, который дал Гаэлю путевку в большой футбол.

Дорогие сердцу бутсы

После того как Россию «отменили» на чемпионате мира в Катаре, организаторы — ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — постарались стереть любые упоминания о нашей стране всуе. Но не тут-то было. Полузащитник сборной Камеруна по футболу Гаэль Ондуа, вышедший на поле со своей командой 24 ноября против Швейцарии, произвел фурор. На его бутсах оказался изображен... российский флаг. Такого удара никто не ожидал.

— Вижу большое внимание к моим бутсам, — рассказал Гаэль. — В бутсах с российским флагом я играю уже очень много лет и не собираюсь нарушать эту традицию.

Футболист подчеркнул, что ему написали очень много гадостей со всего мира.

— Я был очень удивлен такой реакции, — заявил он журналистам. — Я не буду ничего менять в своей жизни, меня всему обучили в России, а люди пусть пишут что хотят. Татуировка с гербом России? Может, скоро будет.

Встретила 30-градусным морозом

Гаэль Ондуа родился в столице Камеруна — городе Яунде в многодетной семье. Отец семейства работал дипломатом и часто находился в длительных командировках. Проехав полсвета, отец будущего футболиста оказался в России и сразу влюбился в нашу страну. Гаэлю было всего девять лет, когда зимняя Москва впервые встретила камерунца.

В тридцатиградусный мороз! Такой «теплый» прием хоть и шокировал Гаэля, но не напугал. Профессионально камерунец занялся футболом в академии столичного «Локомотива». Одноклубники приняли новобранца как своего. Нынешние футболисты сборной России братья Миранчуки помогали африканцу с русским языком.

— Из «Локо» в ЦСКА Ондуа попал уже достаточно зрелым футболистом, — рассказал «Вечерке» тренер дублирующей команды армейцев Александр Гришин. — Отличался бойцовскими качествами, выиграть единоборства у него было сложно.

По словам тренера, с одноклубниками у Гаэля были прекрасные отношения.

— Он провел два цельных сезона в основном составе, — продолжает наставник. — Ондуа очень дисциплинирован как игрок и человек. То, что он попал в состав сборной на мундиаль, говорит о нашей качественной работе. — Мы все очень счастливы за Гаэля и видим его благодарность российскому этапу карьеры, которую он продемонстрировал на чемпионате мира.

Специалист отметил, что закрепиться в составе основной команды армейцев Гаэлю помешала высокая конкуренция: в те годы на его позиции выступали лучшие футболисты чемпионата России.

Еще в юном возрасте Гаэль болел за сборную России на всех турнирах, а впоследствии ждал приглашения из главной национальной команды — к тому времени он уже был задокументированным россиянином. Однако камерунцы оказались ловчее, и африканец принял предложение выступать за сборную исторической родины. Но любовь к России никуда не делась, Гаэль до сих пор считает Москву своим любимым городом. Куда по завершении футбольной карьеры 27-летний игрок и собирается вернуться жить.

— Родина — это не только место, где ты родился. Родина — это место, где тебя уважают и любят. Я благодарен России за то, что она сделала меня человеком, мужчиной, футболистом, — заявил Гаэль.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Булыкин, экс-футболист сборной России и «Локомотива»:

— Это похвально, что Гаэль Ондуа не побоялся выйти во время матча чемпионата мира с символикой России на экипировке. Камерунец заявил о своей любви и теплом отношении к стране, в которой он стал профессионалом. Не умаляя его достоинств, хочу сказать, что изображения флага на бутсах недостаточно для изменения отношения мирового сообщества к нашей стране. Возможно, его поступок послужит примером другим футболистам-иностранцам, которые выступали или даже родились в России. Поддержка сейчас нужна, как никогда.