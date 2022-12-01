Столетие спортсмена отметили футбольным матчем ветеранов

Вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян вместе с вдовой легендарного спортсмена Всеволода Боброва Еленой делают символический удар по мячу перед товарищеской игрой / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

1 декабря в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА состоялась товарищеская игра в честь столетия знаменитого советского футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва.

Морозным утром, в преддверии матча, представители столичных армейцев вместе с вдовой Боброва Еленой собрались у бюста прославленного юбиляра на Аллее славы ЦСКА. Чести возложить красные гвоздики к подножию постамента удостоился и вицепрезидент РФС, а также бывший одноклубник Боброва Никита Симонян, который, к слову, всего на четыре года младше именинника.

Празднование продолжилось в манеже, куда съехались ветераны сборной России по футболу. Их противниками выступили ровесники из ЦСКА, в составе которого Бобров становился чемпионом СССР по хоккею и футболу. Спортсмены встретили жену Всеволода Елену Боброву теплыми словами, а также вручили букет алых роз.

— Я бесконечно благодарна всем ветеранам спорта. Ведь память о Севе жива именно благодаря вам, — говорит Елена Боброва. — Всеволод ни за что бы не смог представить, что спустя столько лет его имя будут чествовать по всей стране.

Свой букет вдова положила рядом с тремя гвоздичками у портрета мужа. Бобров был армейцем не только на поле, но и в жизни — на фотографии он запечатлен в зрелом возрасте в чине полковника. Права первого, символического удара по мячу удостоились Симонян и Боброва. Именно их выход к центральному кругу ознаменовал старт товарищеской игры.

Поединок проходил в невысоком темпе — сказывался возраст его участников. В первом тайме футболисты порадовать зрителей забитыми мячами не смогли, на табло счет — 0:0. Однако после перерыва команды сподобились на целую россыпь голов. Счет в матче открыли «сборники», однако армейцам удалось быстро отыграться, а вскоре и вовсе выйти вперед. Лишь на последних минутах, уже в роли догоняющей, экссборная России счет сравняла — 2:2. А кубок чемпиона достался Елене Бобровой.

К слову, внук именинника, который носит гордое имя деда — Всеволод, от спорта далек. Но, по словам Елены, схож с дедом в армейской стезе: сейчас Всеволод, призванный по мобилизации, защищает целостность нашей Родины. Всеволод Бобров — единственный в мире атлет, который выступал как на летней, так и на зимней Олимпиаде, в рамках которой стал чемпионом по хоккею в составе сборной СССР.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Никита Симонян, вице-президент Российского футбольного союза:

— А такие игроки, как Всеволод Бобров, действительно рождаются раз в сто лет. Успех и в футболе, и в хоккее обусловлен не только талантом, но и трудолюбием. Такая врожденная универсальность распространялась на все виды спорта, от тенниса до бильярда. Как и любой заправский бомбардир, Бобров был охоч до шайбы или мяча — этим можно оправдать его фантастическую результативность.