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Скандалы на чемпионате мира в Катаре продолжаются

Динара Кафискина
Антон Крылов
Спорт
Скандалы на чемпионате мира в Катаре продолжаются
Футболист Джавад Эль-Ямик празднует победу сборной Марокко над Испанией / Фото: AP / TASS

До конца чемпионата мира в Катаре остается 10 дней. И события, которыми насыщены матчи мундиаля, продолжают удивлять не только неожиданными результатами, но и выходками звезд футбола.

Камерун уехал, а Это’о остался

Бывший игрок махачкалинского «Анжи» и испанской «Барселоны», а ныне президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это’о не сдержался из-за вылета команды после группового этапа чемпионата мира. После очередного матча плей-офф он сорвал злость на болельщике, снимавшем видео. Помощники Это’о вырвали камеру из рук бедняги и бросили на землю. В попытке поднять имущество, болельщик испытал на себе мощный удар камерунца — Самуэль зарядил ему ногой в область головы.

— Самуэля могут привлечь к ответственности в соответствии с законодательством Катара,— считает юрист Андрей Марочкин. — Его, конечно, не посадят, но он может понести денежный штраф. Еще его могут исключить из федерации футбола, снять с должности.

Парадокс победы

После исторической победы сборной Марокко над Испанией 6 декабря вся Европа окрасилась в цвета победителей. Ярче всех, по иронии судьбы, было в Испании, где марокканская диаспора представлена наиболее широко. На площадях крупных городов победители жгли фаеры, пели и танцевали до утра. Такая картина была и в Лондоне, Париже, Брюсселе и Гааге, где обошлось без вмешательства полиции.

Денег нет, но вы...

Вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался от обещания наградить национальную сборную премией за выступление на чемпионате мира. Перед отъездом команды он сулил ей «очень хорошую награду» в 30 миллионов злотых (6,7 миллиона долларов). Теперь ссылается на инфляцию и экономические трудности в стране. А говорил, что польские футболисты достойны награды еще и за лучший результат сборной за последние 36 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Циммерман, спортивный журналист:

Многие списывали со счетов марокканцев, а они сотворили историю — это их первый четвертьфинал чемпионата мира. Эпохальным, при определенных раскладах, может стать финал Аргентина — Португалия, где сойдутся и подведут историческую черту две эпохи — Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Скандалы на чемпионате мира в Катаре продолжаются Леонель Месси / Фото: AP / TASS
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