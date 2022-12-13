Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Студенты развивают новый вид зимнего спорта

Никита Бессарабов
Спорт
Студенты развивают новый вид зимнего спорта
Участники IV чемпионата МГТУ имени Баумана по юкигассену «Снежный снайпер» Алексей Свешников (слева) и Петр Сафронов. Ребята выступили за команду, которая называется «Введите название» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В это воскресенье, 18 декабря, в Басманном районе пройдет первый кубок Центрального федерального округа по юкигассену. Организуют соревнование студенты МГТУ имени Баумана.

На улице морозно и темно. Стадион «Металлург» как будто заснул под одеялом из снега. Очень тихо — спортсмены при низких температурах предпочитают тренировки в зале. Однако на небольшом футбольном поле есть какое-то движение. Здесь молодые люди изучают правила юкигассена — они будут судьями на предстоящем турнире. О спорных моментах и важных тонкостях игры рассказывает руководитель Федерации юкигассена России Дмитрий Макушев.

Юкигассен — командная игра, появившаяся в конце 1980 годов. По сути, это снежки по правилам. А сами правила, как и игру, придумали в Японии. В общем-то они довольно простые. Главная цель игроков — захватить флаг другой команды и выбить противников снежками. Сражения проходят на поле размером 36 на 10 метров, по всей длине которого возведены укрепления — за ними можно прятаться. Матч состоит из трех периодов, по три минуты каждый. На период обеим командам выдается по 90 снежков.

— О юкигассене мне впервые рассказал отец, — вспоминает Дмитрий Макушев. — У нас есть студенческий спортклуб «Бауманские панды». Мы организуем различные спортивные соревнования для студентов, любим нестандартные виды спорта. На первом бауманском турнире по юкигассену, который прошел в 2019 году, выступали 24 команды. Получилось очень круто. Мы стараемся регулярно проводить такие соревнования. Но народу все меньше. Такого ажиотажа, какой был в первый раз, нет. После коронавируса люди как будто стали менее подвижными.

Российская команда впервые приняла участие в международном соревновании по юкигассену в 2006 году. С того же года турниры регулярно проходят в Мурманске. В 2015 году юкигассен появился в Архангельске.

— Москва свой путь соревнований начала с февраля 2021 года, — говорит Макушев. — Тогда в Красноярске проводили первый фестиваль зимних видов спорта. Мы, к сожалению, проиграли. Против нас выступали натренированные ребята, у которых, кстати, всегда хватает снега, чтобы играть в снежки. Мы чаще играем мячами для антипетанка (мячи из ткани, набитые мягким материалом. — «ВМ»).

Разговор прервало досадное происшествие — у одного из игроков сломался шлем. В юкигассене он особенный.

— Конечно, если играть мячами, то подойдет и шлем для американского футбола, — поясняет Дмитрий. — В противном случае весь снег через решетки будет лететь в глаза, нос. Раньше у нас были хоккейные шлемы, но они не полностью защищают лицо. Шлем для юкигассена более безопасный. Покупали мы их сами. Заказывали в Архангельске. Но в ближайшее время хотим наладить собственное производство.

Макушев считает, что в России каждый играл в снежки. Это старинная русская забава. И из нее получается зрелищный вид спорта.

— В нашем представлении юкигассен — это спорт. Для него требуются физподготовка и стратегическое мышление, — говорит он. — Но чтобы развивать этот спорт в России, нужно много работы. Как обычно, все зависит от людей. Есть ребята, которых получается зарядить. И мы хотим сначала собрать таких игроков в Москве, а затем уже пойти по России. Впрочем, один парень из Челябинской области уже сказал, что хочет провести соревнование у себя дома.

СПРАВКА

С японского «юкигассен» переводится как «снежная битва». Сражаются на поле семь игроков: три защитника и четверо нападающих. Восьмой игрок, капитан, не участвует в бое, а руководит действиями команды. Нападающие не могут зайти в зону, где находятся снежки, — снабжением занимается защита. Самых сильных игроков чаще всего ставят в нападение.

Спорт физическая форма Зима
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Немецкие старики идут на Рейхстаг

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вернуть интерес авторским лентам

Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Все мнения
О проекте