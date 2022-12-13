Студенты развивают новый вид зимнего спорта

Участники IV чемпионата МГТУ имени Баумана по юкигассену «Снежный снайпер» Алексей Свешников (слева) и Петр Сафронов. Ребята выступили за команду, которая называется «Введите название» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В это воскресенье, 18 декабря, в Басманном районе пройдет первый кубок Центрального федерального округа по юкигассену. Организуют соревнование студенты МГТУ имени Баумана.

На улице морозно и темно. Стадион «Металлург» как будто заснул под одеялом из снега. Очень тихо — спортсмены при низких температурах предпочитают тренировки в зале. Однако на небольшом футбольном поле есть какое-то движение. Здесь молодые люди изучают правила юкигассена — они будут судьями на предстоящем турнире. О спорных моментах и важных тонкостях игры рассказывает руководитель Федерации юкигассена России Дмитрий Макушев.

Юкигассен — командная игра, появившаяся в конце 1980 годов. По сути, это снежки по правилам. А сами правила, как и игру, придумали в Японии. В общем-то они довольно простые. Главная цель игроков — захватить флаг другой команды и выбить противников снежками. Сражения проходят на поле размером 36 на 10 метров, по всей длине которого возведены укрепления — за ними можно прятаться. Матч состоит из трех периодов, по три минуты каждый. На период обеим командам выдается по 90 снежков.

— О юкигассене мне впервые рассказал отец, — вспоминает Дмитрий Макушев. — У нас есть студенческий спортклуб «Бауманские панды». Мы организуем различные спортивные соревнования для студентов, любим нестандартные виды спорта. На первом бауманском турнире по юкигассену, который прошел в 2019 году, выступали 24 команды. Получилось очень круто. Мы стараемся регулярно проводить такие соревнования. Но народу все меньше. Такого ажиотажа, какой был в первый раз, нет. После коронавируса люди как будто стали менее подвижными.

Российская команда впервые приняла участие в международном соревновании по юкигассену в 2006 году. С того же года турниры регулярно проходят в Мурманске. В 2015 году юкигассен появился в Архангельске.

— Москва свой путь соревнований начала с февраля 2021 года, — говорит Макушев. — Тогда в Красноярске проводили первый фестиваль зимних видов спорта. Мы, к сожалению, проиграли. Против нас выступали натренированные ребята, у которых, кстати, всегда хватает снега, чтобы играть в снежки. Мы чаще играем мячами для антипетанка (мячи из ткани, набитые мягким материалом. — «ВМ»).

Разговор прервало досадное происшествие — у одного из игроков сломался шлем. В юкигассене он особенный.

— Конечно, если играть мячами, то подойдет и шлем для американского футбола, — поясняет Дмитрий. — В противном случае весь снег через решетки будет лететь в глаза, нос. Раньше у нас были хоккейные шлемы, но они не полностью защищают лицо. Шлем для юкигассена более безопасный. Покупали мы их сами. Заказывали в Архангельске. Но в ближайшее время хотим наладить собственное производство.

Макушев считает, что в России каждый играл в снежки. Это старинная русская забава. И из нее получается зрелищный вид спорта.

— В нашем представлении юкигассен — это спорт. Для него требуются физподготовка и стратегическое мышление, — говорит он. — Но чтобы развивать этот спорт в России, нужно много работы. Как обычно, все зависит от людей. Есть ребята, которых получается зарядить. И мы хотим сначала собрать таких игроков в Москве, а затем уже пойти по России. Впрочем, один парень из Челябинской области уже сказал, что хочет провести соревнование у себя дома.

СПРАВКА

С японского «юкигассен» переводится как «снежная битва». Сражаются на поле семь игроков: три защитника и четверо нападающих. Восьмой игрок, капитан, не участвует в бое, а руководит действиями команды. Нападающие не могут зайти в зону, где находятся снежки, — снабжением занимается защита. Самых сильных игроков чаще всего ставят в нападение.