Еще покажем, кто сильнейший

Александр Овечкин / Фото: Charles Rex Arbogast/ AP / TAСС

Спортивная жизнь в этом году была на удивление разнообразной и порой шокирующей своими крутыми поворотами. Итогами года, самыми главными событиями с читателями «Вечерней Москвы» поделился наш корреспондент Иван Кудря в рубрике «Финальный свисток».

Открытие года: футбольная сборная Марокко

Чемпионат мира в Катаре-2022 подарил болельщикам палитру незабываемых эмоций. Команда Марокко смогла превзойти историческое достижение всего африканского футбола. Сборная уже на групповом этапе преподнесла сюрприз. Сначала сыграли с финалистами ЧМ-2018 сборной Хорватией, затем обыграли Бельгию со счетом 2:0, а также выиграли у Канады 2:1. На этом сказка марокканцев не закончилась. В 1/8 финала по пенальти они выбили Испанию, а затем отправили домой португальцев, выиграв 1:0. Даже в полуфинальной игре со сборной Францией смотрелись неплохо, но уступили на тот момент которая в первом же туре обыграла грозную Германию. Перевернули игру с Испанией за 10 минут,

Лучший легионер: великий «Ови»

Российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трехкратный чемпион мира Александр Овечкин уже давно доказал всем, что, несмотря на любые преграды, он будет оставаться неприкасаемым до конца своих дней. Ситуация с политизацией спорта в мире ничуть не подкосила Овечкина. Он уже стал вторым лучшим бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги и не собирается на этом останавливаться. Казалось бы, до вечного рекорда Уэйна Гретцки — 894 заброшенные шайбы — осталось совсем немного: 92 точных броска. На Западе никто даже и не думает о том, чтобы как-то принижать «великую восьмерку». Он остается идолом, кумиром. Он все так же любит Россию, помнит свои корни и говорит об этом прямо.

Несправедливость года: Камилла Валиева

Дело фигуристки Камилы Валиевой ведется уже почти год. Все началось с Олимпиады в Пекине. Тогда обнародовали допинг-пробы Валиевой, которые показали, что в теле спортсменки еще в декабре 2021 года нашли запрещенные вещества. Тогда нашу 15-летнюю звездочку допрашивали в ночь перед соревнованиями в личном зачете. Никаких доказательств того, что это за вещества, как они повлияли на результат, до сих пор предоставить никто не может. А Валиева продолжает карьеру назло всем.

Главный олимпиец: Александр Большунов

Первое золото на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине связано с лучшим лыжником года — Александром Большуновым. Несмотря на свое падение на одном из участков трассы в 30 километров. Казалось, что первая золотая олимпийская медаль в карьере великого спортсмена уплывает от него. Но наш «король лыж» так не думал. Он не только догнал лидеров, но и смог вырваться на первую строчку. А затем то ли из злости, то ли почувствовав второе дыхание, обогнал, как стоячего, ближайшего преследователя Ийво Нисканена из Финляндии и «привез» ему больше минуты на финише.

Самая долгожданная победа: московский «Спартак»

Красно-белые в уходящем году хоть и не порадовали фанатов чемпионством в Российской премьер-лиге, зато преподнесли им другой, не менее значимый подарок. Впервые за 19 лет команда сумела выиграть Кубок России — как раз к 100-летию команды. При этом они достаточно легко прошлись по турнирной сетке, сначала разгромив краснодарскую «Кубань», затем минимально обыграли злейшего соперника, московский ЦСКА, со счетом 1:0, уверенно разгромили «Енисей». Финал выдался более драматичным. Московское «Динамо», которое не выигрывало Кубок России с 1995 года, тоже жаждало трофея. Но не в этот раз. «Спартак» смог победить со счетом 2:1 и забрать еще один трофей.

ЦИФРА

32 медали взяли наши спортсмены на зимней Олимпиаде в Пекине. Это абсолютный национальный рекорд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»:

— Год выдался сложным для всего российского спорта. Конечно, все это связано с грязными играми западных политиков, которые, как клещи, хотят высосать все, что можно, чтобы оставить нас у разбитого корыта.

В любом случае надо бороться за восстановление наших прав во всех международных спортивных организациях. Нельзя опускать руки и идти на поводу у тех, кто стоит за всем этим беспределом. Я верю в наших спортсменов даже в эти темные времена.