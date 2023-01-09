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Приметы и советы

Секрет успешного поединка — в правильной тактике

Денис Власенко
Спорт
Секрет успешного поединка — в правильной тактике
Москвичка Ярослава Агарышева отрабатывает свои навыки в нанесении уколов противнику во время занятий по фехтованию в столичном спортивно-досуговом центре «Кентавр» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Юные спортсмены столицы активно занимаются фехтованием, одна из таких секций открыта в ГБУ Москвы спортивно-досуговом центре «Кентавр». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как проходят тренировки юных фехтовальщиков.

Каждое занятие любым видом спорта начинается с разминки, и фехтование не исключение. После бега и упражнений на все группы мышц юные спортсмены по команде тренера Вячеслава Минаева надевают всю необходимую экипировку. Через минуту на головах ребят — маски с металлической сеткой, защищающие лицо и шею, кевларовая белая куртка, закрывающая тело от уколов противника, и перчатки из того же материала.

С разрешения своего наставника ребята берут в руки шпагу или рапиру, после чего приступают к поединкам. Первыми за победу борются спортсмены Роман Герасимов и Арсений Карташов. Ребята встают друг напротив друга в стойку фехтовальщика и выставляют рапиры клинком к противнику. Вячеслав Минаев дает сигнал о начале поединка. Герасимов тут же проводит быструю флеш-атаку с места, убирая клинком своей рапиры оружие противника в сторону, и молниеносно попадает ему в грудь, тем самым забирая победу.

— Фехтование есть искусство наносить удары, не получая их, как говорил французский комедиограф Жан-Батист Мольер. Поэтому этот вид спорта часто называют быстрыми шахматами, ведь тут важны скорость принятия решений и тактика, — рассказывает Минаев. — При этом в фехтовании новичкам необходимо привыкать к тому, что правая и левая половины туловища спортсмена в бою работают совершенно независимо друг от друга. Поэтому очень важна хорошая координация.

Однако, по словам Минаева, первое, чему необходимо обучить ребенка на занятии, — боевой стойке.

— Стойка фехтовальщика не изменилась со времен Петра Первого. В ней важно положение каждой части тела, — отмечает Минаев. — Нужно поставить правую ногу носком вперед на расстояние двух ступней. При этом левая нога ставится под 90 градусов к правой стопе. Каблук левой ноги должен располагаться на одной прямой с носком и каблуком правой.

При этом ноги спортсмена должны быть согнуты в коленях, а туловище слегка повернуто плечом к сопернику. Расстояние от локтя до туловища должно быть примерно с кулак.

— Следующий этап — выработать чувство дистанции с соперником на фехтовальной дорожке. На мой взгляд, от этого умения зависит половина успеха в бою, — объясняет Вячеслав Минаев. — Однако в фехтовании еще очень важна работа с тренером, который помогает довести уколы спортсмена до идеала.

В этом виде спорта важен каждый сантиметр, от дистанции зависит, насколько быстро удастся нанести укол противнику. По мнению тренера Минаева, успех фехтовальщика зависит не столько от таланта, сколько от постоянных тренировок и спаррингов.

— Для участия в соревнованиях важны тактика и наличие коронных приемов. На занятиях же мы изучаем основные атакующие элементы, такие как выпады, уколы с места и атаки с ускорением — флеш-атаки, — добавил Минаев. — При этом фехтование — это вид спорта, в котором люди с различными физическими данными могут сражаться на равных с любым противником при должной подготовке.

А для того чтобы судейство поединков было честным, используются специальные фехтовальные аппараты, отслеживающие уколы в бою.

— Наше руководство уже закупило для детей необходимую экипировку, и в скором времени ожидаем для ребят необходимую аппаратуру, — отметил Минаев.

Сегодня в секции занимаются уже более десяти ребят. Они разделены по разным возрастным группам. В младшей обучается боям на рапирах и москвичка Ярослава Агарышева.

— Фехтование нравится мне своим активным стилем ведения боя. Интересно, что в этом виде спорта нужно всегда думать наперед, — отметила Ярослава Агарышева. — За два месяца обучения я успешно освоила стойку, пару атакующих приемов и сейчас отрабатываю умение держать дистанцию.

РЕКОРДЫ

■ В 2008 году прошел первый чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет. Среди победителей оказались российские рапиристы Дмитрий Жеребченко и Инна Дериглазова.

■ Российский спортсмен Александр Лесун показал лучший результат в основном раунде фехтования в рамках турнира по современному пятиборью на Олимпийских играх в Рио-деЖанейро в 2016 году. В ходе соревнований он сумел выиграть 28 из 35 фехтовальных поединков, набрал 268 очков и установил тем самым новый олимпийский рекорд в этом виде спорта.

■ Олимпиада-2020 стала самой успешной в истории российского фехтования. 8 медалей, из которых 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая, завоевали российские спортсмены на дорожках олимпийского Токио. Чемпионами Игр стали саблистка София Позднякова и женские сборные по сабле и рапире.

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