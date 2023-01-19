На льду ему не было равных: 75 лет со дня рождения хоккеиста Валерия Харламова

Легенда отечественного хоккея Валерий Харламов. Фото 1974 года. На чемпионатах мира и зимних Олимпийских играх Харламов провел 123 матча, в которых забросил 89 шайб / Фото: Вячеслав Ун Да-Син / ТАСС

Валерий Харламов навсегда вписал свое имя в историю мирового хоккея. Вечерняя Москва вспоминает спортсмена, 75 лет со дня рождения которого поклонники его таланта отметили 14 января.

Будущая легенда отечественного хоккея Валерий Харламов появился на свет 14 января 1948 года в семье рабочих столичного завода «Коммунар» Бориса Харламова и Кармен Ориве-Абад. Бегония, как родные называли мать спортсмена, — урожденная баскская испанка — в 1937 году ребенком была эвакуирована в Советский Союз во время Гражданской войны в Испании.

Маленький Валера, как и все советские мальчишки, летом гонял во дворе мяч, а в холодное время года вставал на коньки с клюшкой в руках — этим увлечением он был обязан отцу, который брал ребенка с собой на тренировки по русскому хоккею, когда выступал за заводскую команду.

В школу главной команды страны — ЦСКА — Валерий попал вопреки обстоятельствам. Парень не отличался крепким здоровьем, и при очередном обследовании врачи диагностировали у него ревматизм сердца, строго-настрого запретив гонять шайбу даже во дворе. Осложняло положение Валеры и то, что юный спортсмен был... староват для набора в молодежку армейцев — мальчишек 1948 года уже не принимали. Но среди десятка товарищей Валеры тренер Борис Кулагин заприметил одного Харламова, которому ради мечты пришлось приврать, омолодив себя на год. Вскоре тайное стало явным. Как вспоминал сам хоккеист в автобиографической книге, его отец был жутким правдорубом и не терпел лжи ни в каком проявлении. Именно он взял за руку юного Валеру и отвел к тренеру — признаваться. На удивление санкций не последовало. Справку о здоровье — о чудо! — тоже не потребовали. Позже выяснилось, что от недуга не осталось и следа.

Валерий уверенно двигался по вертикали детских и юношеских команд ЦСКА, однако для основного состава, по мнению главного тренера армейцев Анатолия Тарасова, имел недостаточные габариты. Да и именитых мастеров у красно-синих тогда хватало. Появился Валерий на площадке в основном составе ЦСКА лишь единожды, в октябре 1967 года, в матче против «Сибири». Голевыми действиями будущий бомбардир не отметился и уже в ноябре отправился набираться опыта и физических кондиций, как сейчас говорят, в аренду — в «Звезду» из Чебаркуля. Уральская командировка оказалась краткосрочной, но удачной для всех причастных — Харламов забрасывал в ворота соперников чуть ли не в каждой игре, что помогло «Звезде» получить повышение в классе. В марте 1968 года Валерий вернулся к тренировкам в ЦСКА уже в статусе полноправного «армейца».

Легендарная тройка Михайлов — Петров — Харламов начала формироваться еще в стане красно-синих, укрепляя взаимопонимание друг с другом в составе второй сборной СССР. Дебютный поединок для Харламова завершился победой над извечным соперником Страны Советов — Канадой. Валерий открыл счет во встрече, затем отдал два ассиста на партнеров по звену. А в третьем периоде новичок сборной поставил жирную точку — 4:3 в пользу команды СССР.

После череды успехов тройка во главе с Харламовым начала вызываться в основную сборную страны и вскоре поехала на свой первый чемпионат мира в Стокгольм, в котором не без труда, но все же завоевала первое место. Сам же Валерий не мог поверить в происходящее — еще год тому назад он наблюдал матчи сборной по телевизору, считая, что подобный уровень — это недосягаемый эталон — именно так писал Харламов в своей автобиографии «Три начала».

После первого триумфа успех, можно сказать, следовал за Харламовым по пятам. В начале нового десятилетия Валерий стал одним лучших хоккеистов Советского Союза — спортсмен обладал отменной техникой игры, ведением шайбы и бомбардирским чутьем. В ЦСКА Валерий чувствовал себя не менее уверенно, чем в сборной, — в сезоне 1970/1971 он стал лучшим бомбардиром отечественного чемпионата, забросив 40 шайб в ворота противника. Международная арена так же трепетала, к первым в своей жизни Олимпийским играм Харламов подошел в статусе трехкратного чемпиона мира.

Победоносно завершился вояж сборной СССР в японский Саппоро, где подопечные Аркадия Чернышева и Анатолия Тарасова, ни разу не уступив своим противникам, завоевали золотые медали турнира. Валерий Харламов и тут умудрился стать лучшим бомбардиром — по системе гол+пас он набрал 16 очков. Спустя четыре года, в австрийском Инсбруке, наши парни повторили японский успех, однако здесь интрига держалась вплоть до последнего матча. Уступая 0:2 в матче с командой Чехословакии, советская сборная смогла проявить характер и переломить ход встречи, а уже при равном счете Валерий Харламов забросил победную шайбу — 4:3, и сборная СССР вновь оказалась на вершине олимпа.

Всего в течение карьеры Харламов 11 раз становился чемпионом страны в составе ЦСКА, завоевал 8 трофеев чемпионата мира и дважды примерял медали олимпийского чемпиона.

Со своей женой Ириной Смирновой Валерий познакомился в ресторане «Россия». Девушка спортом не интересовалась, поэтому не распознала в молодом красивом парне звезду мирового хоккея, приняв того за таксиста. Молодая пара расписалась в 1976 году и спустя две недели после свадьбы, 26 мая, попала в аварию. Хоккеист получил несколько переломов, но достаточно быстро реабилитировался. Через несколько месяцев, несмотря на рекомендации врачей повесить коньки на гвоздь, Харламов принял участие в матче против «Крыльев Советов», забросив шайбу на четвертой минуте встречи.

Яркая, молниеносная карьера, как и жизнь спортсмена, оборвалась внезапно. 27 августа 1981 года Харламов вместе с женой и ее двоюродным братом возвращались в Москву с дачи под Клином. Будучи неопытным водителем, Ирина потеряла управление «Волгой» — машина вылетела на встречную полосу и угодила под грузовик. Никто из пассажиров не выжил, Валерию на момент трагедии было всего 33 года, его жене — 25. У пары осталось двое детей. Валерий Харламов навсегда вписал свое имя в историю не только отечественного, но и мирового хоккея. Имя великого игрока украшает Зал хоккейной славы в Торонто, несмотря на то, что в свое время Валерий доставил канадцам немало хлопот своей виртуозной игрой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Шалимов, хоккеист, олимпийский чемпион:

— 1976 года Мне было приятно играть как вместе с Валерием в сборной, так и против него — извечное соперничество ЦСКА и «Спартака» внутри страны никто не отменял. Были и стычки, и силовые приемы — одним словом, неуступчивая борьба. А в играх же за национальную сборную Харламов, будучи более опытным игроком, мне нередко давал подсказки, что-то советовал и поддерживал. Ореол дружбы и соперничества постоянно витал где-то над нами. Невозможно сравнить Валерия с кем-то из действующих хоккеистов, Харламов такой один.