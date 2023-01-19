Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Показ отменяется: почему в России не будут транслировать Олимпийские игры

Иван Кудря
Спорт
Показ отменяется: почему в России не будут транслировать Олимпийские игры
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах во время конференции / Фото: Zuma / TASS

В среду, 18 января, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что не включил Россию и Белоруссию в число европейских вещателей Олимпийских игр. В нашей стране не смогут транслировать их в период с 2026 по 2032 год.

Права на показ Олимпийских игр были переданы Европейскому вещательному союзу и крупному американскому медиахолдингу. Это произошло из-за того, что в конце февраля 2022 года Первый канал, ВГТРК и Радиодом «Останкино» вышли из Европейского вещательного союза по причине «политизированности» организации и недопуска России на конкурс «Евровидение». Самое интересное, что европейцы даже не препятствовали этому, хоть и понесли финансовые потери. А глава МОК Томас Бах, как и всегда, сказал, что договор с американскими компаниями — шаг в будущее.

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, депутата Госдумы Светланы Журовой, Олимпиада потеряет большую часть аудитории из-за очередного решения МОК.

— Никому это не нужно будет. Они сами политизировали спорт. И в результате отстранения наших ребят потеряли конкуренцию, — сказала «Вечерке» Светлана Журова. — Зачем нам платить тем, кто беспощадно убивает спорт?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Губерниев, телеведущий, спортивный комментатор:

— Нам любыми способами надо добиваться участия в Олимпиаде. Вопрос передачи телеправ здесь нужно рассматривать во вторую очередь. Те, кто захочет посмотреть, все равно это сделают, а вот нашим ребятам, которые и так в ужасном моральном состоянии, нужно снова вернуть соревнования на самом высоком уровне. Хотел бы верить в то, что все наладится.

Политика Соревнования Олимпийские игры МОК
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Я не буду смотреть «Аватар-2». И вот почему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Все мнения
О проекте