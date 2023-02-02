Нокаут в тишине: боксер Артур Бетербиев вернулся с победой

Артур Бетербиев защитил свои чемпионские пояса WBC, IBF, WBO / Фото: Дмитрий Плотников / Вечерняя Москва

В среду, 1 февраля, самый титулованный боксер российской современности Артур Бетербиев прилетел в Москву после победного боя с британцем Энтони Ярдом в Лондоне. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретил его в аэропорту Домодедово и узнал подробности.

Самый титулованный российский боксер современности Артур Бетербиев в ночь на 29 января на переполненном стадионе Уэмбли победил британца Энтони Ярда. Сопернику Артура не помогли даже родные трибуны, и команда боксера в восьмом раунде после пары тяжелых нокдаунов выбросила белое полотенце на ринг. До боя 31-летний британский боец имел 23 победы (22 нокаутом) и всего лишь два поражения. Таким образом, россиянин отстоял сразу три чемпионских титула в полутяжелом весе. В аэропорту Бетербиев побеседовал с журналистами.

— Артур, как прошел бой?

— Были моменты, которые получались, но по ходу боя я чувствовал, что постепенно просыпаюсь, разгоняюсь. На ходу приходилось что-то добавлять.

— Ярд после боя сказал, что вы ему якобы сказали, что у вас был самый тяжелый бой. Это так?

— Ему показалось, я не говорил такого. Я поблагодарил его за то, что он дал хороший бой — это да, но что я ему мог сказать? Не мог же я его унижать и называть «мешком». Поблагодарил, это естественно.

— Ранее вы говорили, что хотите стать хорошим боксером. Когда им станете или уже стали?

— Когда стану, скажу, пока им не стал (улыбается). Я считаю, что мне в боксе еще есть чему поучиться, что-то поправить, что-то добавить. Технику, физическую подготовку.

— Расскажите об атмосфере перед боем. Все мы прекрасно понимаем, Лондон — родной город Ярда, публика.

— В самом районе Лондона было спокойно, гуляли, тренировались. А уже в день боя было некоторое напряжение. Но в основном все было спокойно.

— А не чувствовали неприязнь западной публики?

— Слышал, что его угол гудел, думал, за него болели. Вот в Нью-Йорке в бое с Джо Смитом слышны были нецензурные выкрики, а здесь нет.

— Но нокаут происходил при тишине трибун стадиона.

— Когда он попадал, публика гудела, когда я успешно атаковал, публика притихала. Так тишиной все закончилось. Теперь болельщики мечтают о бое Бетербиева с россиянином Дмитрием Биволом, но будет ли этот бой, остается только гадать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Агеев, руководитель департамента профессионального бокса Федерации бокса России:

— Победа Артура Бетербиева еще раз доказывает всему спортивному движению, что из-за отстранения российских атлетов во многих видах спорта международные организации теряют очень многое. В первую очередь это касается конкуренции на соревнованиях, в которых наши ребята всегда могут навязывать борьбу лидерам и занимать самые высокие места. Второе — это политизация спорта, которую нужно искоренять. Несмотря на многие факторы, которые влияют на наших спортсменов, победа Бетербиева и других боксеров дает всем нашим атлетам надежду на то, что выигрывать можно даже тогда, когда все против тебя.