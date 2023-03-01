В КХЛ стартуют матчи плей-офф. Кто станет фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина?

Фото: Twitter / Хоккейный клуб СКА

В среду, 1 марта, в четырех городах России пройдут первые матчи розыгрыш Кубка Гагарина —2023. В Уфе местный «Салават Юлаев» примет «Адмирал» из Владивостока, в Казани встретятся территориальные соседи — «Ак Барс» и «Нефтехимик», в Ярославле «Локомотив» схлестнется с «Витязем», а в Санкт-Петербурге СКА примет минское «Динамо», которое лишь в заключительном туре регулярного чемпионата завоевало последнюю, восьмую, путевку в плей-офф от Западной конференции.

На следующий день, 2 марта, возьмут старт еще четыре серии: ЦСКА — «Северсталь» и «Торпедо» — «Динамо» на Западе, а также «Авангард» — «Сибирь» и «Автомобилист» — «Металлург» на Востоке.

Плей-офф — 2023 обещает стать очень интересным. Взлет нижегородского «Торпедо» в регулярном чемпионате (одно время команда Игоря Ларионова шла второй на Западе) говорит о том, что волжане не прочь «пошуметь» и в плей-офф. Серия между «Торпедо» и «Динамо» будет, наверное, самой затяжной на Западе, а может и во всем первом раунде плей-офф.

В трех других противостояниях всё предельно ясно. СКА, ЦСКА и «Локомотив» просто не имеют права оступиться. При всем уважении к соперникам, к топовым клубам КХЛ и достойным конкурентам их отнести никак нельзя. Да, они могут навязать борьбу, выиграть один, ну пусть два матча серии, но никак не четыре, которые необходимы для прохода в следующий раунд.

Что же на Востоке? Кто может преподнести сюрприз в первом раунде? Полагаю, что «Сибирь» или «Автомобилист» на это способны, тем более, что про их соперников нельзя сказать, что те проводят сезон ровно. И «Авангард», и «Металлург» умудрялись проигрывать в регулярном чемпионате даже тем, кто значительно слабее их. Всё же в сенсации на Востоке мне не очень верится, скорее всего, все топ-клубы — «Ак Барс», «Салават Юлаев, «Авангард» и «Металлург» — выйдут в следующий раунд.

Букмекеры опубликовали котировки на победу той или иной команды в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023. Наименьший коэффициент на СКА, а это значит, что команда Романа Ротенберга является главным фаворитом стартующего плей-офф.