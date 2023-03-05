Фавориты растеряли преимущество: первый раунд плей-офф КХЛ может затянуться до семи матчей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 5 марта, будут сыграны третьи матчи первого раунда Кубка Гагарина — 2023. Впервые в истории КХЛ во всех восьми сериях после первых двух игр — ничья 1:1. Таким образом, команды-фавориты, которые по итогам регулярного чемпионата заняли более высокое место и получили права преимущества своей площадки, это самое преимущество растеряли.

Борьба во всех сериях ожидается нешуточная. Впервые будет проведено как минимум по пять матчей, хотя, судя по первым двум дням, будет неудивительно, если судьба выхода в следующий раунд в большинстве пар определится в заключительной, седьмой игре. Плей-офф — 2023 ожидается захватывающим и жарким.

33 (!) матча подряд побеждал ЦСКА в первых раундах плей-офф, «вынося» всех в минимальном количестве матчей. Армейцы были близки к тому, чтобы и в этой серии после двух домашних встреч повести 2:0, но увы… «Северсталь» преподнесла сюрприз, а после окончания субботнего матча наставник череповчан Андрей Разин сказал, что второй поединок в серии с ЦСКА был едва ли не самым тяжелым в его тренерской карьере. Думаю, что даже армейские болельщики должны не горевать из-за поражения, а наоборот, радоваться, что серия вернется в Москву, и 10 марта нас ждет матч под номером пять. Кстати, в последний раз армейцы проигрывали матч первого раунда весной 2014 года.

В серии «Торпедо» — «Динамо» ничья после двух игр на Волге вполне логична и уже в понедельник, 6 марта, серия переберется в Москву, где продолжится противостояние команд Игоря Ларионова и Алексея Кудашова. В Балашихе в тот же день третий матч серии проведут «Витязь» и «Локомотив», а в Минск отправится главный фаворит плей-офф питерский СКА, который постарается вернуть себе преимущество свой площадки после неожиданной осечки на старте.

На Востоке всё также запутанно, причем даже в серии между первой и восьмой командой. «Ак Барсу» не удастся выступить против своих нижнекамских соседей «на одном коньке». Поражение дома дало «Нефтехимику» преимущество домашнего льда. Во Владивостоке два непростых матча ждут уфимский «Салават Юлаев», в Магнитогорске продолжат выяснять отношения местный «Металлург» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Второй матч их серии завершился лишь во втором овертайме, на 85-й минуте. Возможно, в Магнитогорске нас ждет еще более длительный матч. Еще одно противостояние между двумя сибирскими клубами — «Авангардом» и «Сибирью» — перебирается в Новосибирск, где тоже всё не так уж и однозначно.