Отпускать не намерена: российским лыжникам запретили выступать за другие страны

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

8 марта президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила о своем решении, что не будет подписывать бумаги о переходе наших спортсменов в сборные других стран.

Жесткий запрет Вяльбе по поводу ухода наших лыжников под крыло зарубежных федераций стал первым подобным заявлением. Такое действие было продиктовано тем, что некоторые наши спортсмены уже сменили так называемое спортивное гражданство и выступают на международных соревнованиях под флагами других стран, включая ЕС и США.

— На данный момент никто не обращался ни в федерацию, ни в ассоциацию. Если один из членов сборной России сейчас решит, что он хочет уехать за пределы страны, я никому точно не подпишу такую бумагу. Потому что без нас он там не сможет соревноваться. Эта процедура всем известна. Сначала две страны должны договориться, потом пишут бумагу в FIS, потом уже она должна это принять, — сказала Вяльбе.

Такое право у президента ФЛГР действительно есть. Шаг хоть и резкий, но очень правильный. Лыжи всегда являлись нашим козырем на всех соревнованиях. На Олимпийских играх в Пекине-2022 из 32 медалей сборной 11 взяли лыжники.

Четыре золота из шести на счету сборной по лыжным гонкам. В большей степени запрет нужен для молодых спортсменов, которые боятся продолжительного бана сборной на международной арене. Наш многократный олимпийский чемпион Александр Большунов уже выиграл все, что только возможно, и дух соревнований в нем кипит не так сильно, как в юниорах. Но все когда-нибудь заканчивается, и если променять Родину на медали, то ты уже никогда сюда не вернешься.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Губерниев, комментатор:

— Елена Валерьевна сделала то, что надо было сделать всем. Она показала жесткую позицию, и сейчас многие атлеты даже из других видов спорта сто раз подумают, прежде чем подавать заявление о смене гражданства. Я не считаю, что санкции продлятся долго, поэтому все шансы на возвращение в большую игру есть.

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