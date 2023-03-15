Попрощались с Европой победой: российский шахматист выиграл знаковый турнир

Россиянин Алексей Сарана на чемпионате Европы по шахматам одержал победу без единого поражения / Фото: Пресс-служба чемпионата Европы по шахматам

Во вторник, 14 марта, 26-летний россиянин Алексей Сарана стал чемпионом Европы по шахматам. Событие для нашей страны знаковое: это было последнее выступление российских шахматистов на европейском первенстве перед переходом в Азиатскую шахматную федерацию с 1 мая.

Гроссмейстер Сарана набрал 8,5 очка в 11 турах. Его соперники из Румынии и Бельгии набрали столько же баллов, но уступили по результатам тай-брейков (быстрые партии).

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов подчеркивает — это исторический момент.

— Наш шахматист Алексей, не потерпев ни одного поражения на турнире, заслуженно стал победителем, — говорит «Вечерке» эксперт. — Получилось прекрасное прощание с Европой. А европейским шахматам мы желаем удачи.

В ФШР называют Алексея Сарану одним из самых сильных и талантливых шахматистов своего поколения.

— Я знаю его лично, — добавляет пресс-аташе организации Этери Кублашвили. — Он с детства выделялся среди сверстников.

По итогам турнира 23 лучших шахматиста получили право выступить на Кубке мира. Кроме Сараны там будут участвовать еще трое россиян, попавших в топ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эльдар Мухаметов, международный мастер по шахматам:

— Традиционно шахматные школы в Москве — одни из самых сильных. Из последних десяти чемпионатов Европы восемь раз его выигрывали россияне. Переход в Азиатскую федерацию позволит шахматистам активнее участвовать в международных турнирах: в Индии и Китае есть достойные соперники.