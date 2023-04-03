В столице завершился чемпионат по фехтованию

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В столице завершился чемпионат Москвы по фехтованию. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на соревнованиях и посмотрел, как сражаются юные и опытные спортсмены.

В большом спортивном зале многолюдно. Участники соревнований по фехтованию активно манипулируют рапирами — готовятся к выступлениям. Некоторые спортсмены оттачивают удары на мишенях — они пытаются уколоть острием рапиры в одно и то же поле.

Соревнования начинаются.

— К бою! — дает команду судья.

Ученица спортивной школы «Юность Москвы» Виктория Юсова и ее соперница выходят на дорожку длиной 14 метров, принимают стойку. Лица девушек закрыты масками из металлической сетки, поверх спортивной формы — токопроводящий жилет. Под ним — провод, который соединяет фехтовальщиков с электронной системой сигнализации. Один конец провода присоединен к оружию, а второй — к катушке.

— Начинайте! — командует судья.

Держа рапиру за рукоять, Виктория пытается поразить острием оружия соперницу. Пара секунд, и она наносит укол по электрожилетке противницы. От соприкосновения происходит замыкание. Виктория приносит балл своей команде.

В бою Виктория Юсова держится уверенно. За 15 лет спортивной карьеры она научилась предугадывать действия противника.

— Выходя на дорожку, я вспоминаю не только победы, но и поражения. Как ни странно, именно они настраивают меня на результат лучше всего. Например, на одном из первенств мира среди юниоров моя команда заняла четвертое место из-за того, что я проиграла спортсменке из Венгрии. Было неприятно, я подвела команду. Для меня это оказалось большим ударом, — вспоминает Виктория Юсова. — Но потом я снова встретилась с этой девушкой на другом соревновании и победила ее с большим отрывом.

Рядом расстелена другая дорожка, там сражается Ирина Картукова — самая старшая участница соревнований по женской рапире. Она занимается фехтованием более 25 лет. И до сих пор для нее каждый выход на дорожку очень волнителен. Однако Ирина Картукова научилась справляться с этим.

— За долгие годы спортивной карьеры я научилась бороться с психологическим напряжением, например сохранять концентрацию, когда время боя заканчивается, а ты проигрываешь. А еще я научилась правильно распределять свои силы, когда ведешь бой. Это очень важно, — отметила Ирина Картукова.

По ее словам, профессионализм спортсмена состоит в том, чтобы повторить на соревнованиях тот успех, который демонстрируешь на тренировках, в менее стрессовой обстановке.

— Фехтование помогает мне и в жизни, — добавляет Ирина. — Во-первых, оно позволяет держать себя в форме. А во-вторых, снимает эмоциональное напряжение.

За боем атлетов внимательно наблюдает тренер школы «Юность Москвы» Людмила Макеева.

— Сегодня здесь собрались очень разные по уровню подготовки спортсменки. Есть вероятность, что на одной дорожке могут встретиться профессионал и новичок. Но это тоже полезно. Это дает возможность неопытным участницам улучшить свои навыки борьбы на рапирах, — утверждает Людмила Макеева, не отводя взгляда от дорожки, где сейчас сражаются ее подопечные.

По ее словам, молодые спортсменки обычно очень торопятся во время боя, потому что хотят поскорее победить. Но из-за этого они недостаточно контролируют свое оружие. Это, конечно же, как следствие сказывается на результате.

Людмила Макеева посоветовала юным спортсменкам внимательно наблюдать за тем, как тренируются и выступают на соревнованиях разного уровня опытные фехтовальщицы.

— С них стоит брать пример, — добавила тренер. — В России много достойных спортсменок.