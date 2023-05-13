С чего началась история знаменитых значков ГТО

Московский школьник Илья Добровольский готовится на спортплощадке у дома к сдаче очередного норматива «Готов к труду и обороне» / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

В эту субботу, 13 мая, в Москве пройдет фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». «Вечерняя Москва» рассказывает, с чего началась история знаменитых значков и какое прочтение она получила сейчас.

Плакаты прошлого столетия о спорте прививали любовь к правильному и здоровому образу жизни, зажигая у молодежи интерес к занятию физической культурой. Они зарождали тот огонь желания, который делал из обычных ребят будущих чемпионов. С призывов заниматься спортом и начиналась история норм ГТО — «Готов к труду и обороне».

— В молодом государстве — Советском Союзе — большое внимание уделяли «перековке» граждан. Работай, трудись от зари до зари и, конечно, будь здоров! — такие лозунги можно увидеть на плакатах. Но одних призывов было мало, страна нуждалась в более мощной идеологии, — говорит историк Ирина Мищенко. — Ей и стал принятый в 1918 году декрет «Об обязательном обучении военному искусству». Он распространялся на мужчин и женщин от 16 до 40 лет.

Это был своего рода прародитель комплекса «Готов к труду и обороне». Его появление на свет состоялось позже, в 1930 году. Тогда появилось обращение с предложением провести Всесоюзные спортивные испытания. С них и начинались стандарты для оценивания физического состояния советских граждан. Поощрять их решили значком.

— Проект значка, которым награждали за высокие результаты, разработал школьник — 15-летний Владимир Токтаров, — отмечает Ирина Мищенко. — Первый значок получил знаменитый конькобежец Яков Мельников.

Нормативы ГТО, которые разработал московский физкультурник Иван Осипов, были рассчитаны на мужчин от 18 и женщин от 17 лет. Впоследствии они менялись. Всего физкультурников ждало 21 испытание: бег, лазанье по канату, прыжки в длину, метание гранаты и другое.

Позже, по словам историка, в нормативы включили не только взрослых, но и детей, разработав разные ступени сдачи комплекса ГТО. Желание получить значок росло у населения. Если в самом начале, в первый год акции, значками владели 24 тысячи физкультурников, то к весне 1935-го их число перевалило за 1,2 миллиона граждан. Те, кто показывал высокие результаты, могли участвовать в крупных мероприятиях. К примеру, значок был пропуском на Московский физкультурный парад 1934 года.

С выполнения нормативов начинали свой путь знаменитые советские спортсмены, победители крупнейших международных соревнований. Движение физкультурников, многие из которых с гордостью носили на груди значок «Готов к труду и обороне», росло год от года. В 1972 году их число превышало 52 миллиона человек.

— Власти увидели потрясающий результат: спорт стал занятием поистине огромного масштаба, всероссийского — говорит историк. — Его стали воспевать на плакатах, по радио, в литературе и живописи. Достаточно вспомнить популярное стихотворение Маршака про неизвестного героя, на груди которого красовался знак ГТО.

Вовлечение в спорт большего числа участников потребовало и пересмотра возрастных рамок участников. Кстати, на участие в сдаче нормативов добро давали врачи. Выполнять Всесоюзный комплекс можно было хоть в десять лет, хоть в 60. Тогда насчитали пять возрастных групп, но значков по-прежнему оставалось два — золотой и серебряный. Для каждой группы разрабатывался отдельный комплекс упражнений.

Распад Советского Союза поставил на долгую паузу сдачу нормативов. И только в 2013 году президент России Владимир Путин выступил с инициативой возродить комплекс ГТО. Программа получила новое название: аббревиатура ГТО сохранилась, но у нее появилась дополнительная расшифровка — «Горжусь тобой, Отечество», разработали и фирменный стиль. Ступеней и вариантов сдачи нормативов стало больше. Теперь их не пять, а 11. От последнего советского комплекса ГТО сохранили подтягивание или рывок гири, отжимание, прыжки в длину с разбега или с места, бег на лыжах или кросс, плавание, а также туристский поход на 5–15 километров. При этом из нынешнего ГТО убрали такие дисциплины, как метание гранаты, толкание ядра и велосипедный кросс. Дебютантами комплекса стали челночный бег и наклоны вперед из положения стоя. К двум классическим значкам — «золоту» и «серебру» — теперь добавилась «бронза».

— Участвую в сдаче нормативов уже третий год подряд, — говорит 6-классник Илья Добровольский.

По утрам после пробежки он подтягивается на местной площадке, качает пресс, улучшает свою физическую форму. И, конечно, хочет завоевать очередной значок ГТО. Кстати, эти значки дают бонусы и в учебе — в будущем можно получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.

— Участие в сдаче нормативов — отличный повод держать себя в тонусе. А еще есть чем похвалиться среди сверстников, — уверен Илья.