Футболистов «Спартака» и российских интернет-звезд PUBG Mobile пригласили продемонстрировать свое мастерство во время специального мероприятия

Фото: пресс-служба Tencent Center

В честь уникального сотрудничества был снят видеоролик с участием Георгия Джикии, Александра Кокорина, Павла Маслова и Ильи Гапонова

Москва, Россия — 30 ноября 2020 года — Команда разработчиков PUBG Mobile с гордостью объявляет о специальной совместной акции, которая объединит профессиональных футболистов и блогеров. Спортсмены и интернет-знаменитости встретятся на стадионе «Спартак» в Москве. Им предстоит принять участие в специальном событии, во время которого они продемонстрируют свои навыки в футбольных матчах и, конечно же, объединятся, чтобы насладиться PUBG Mobile и побороться за главный приз.

Фото: пресс-служба Tencent Center

Это первое сотрудничество такого уровня между мобильной игрой и российским футбольным клубом, так что не упустите шанс насладиться всеми его возможностями! Следите за прямыми трансляциями, чтобы поддержать своих любимых знаменитостей и спортсменов.

Футбол всегда был командным видом спорта. Его страсть, общность усилий и жажда победы очень схожи с идеями PUBG Mobile, поэтому такое сотрудничество идеально отражает главные ценности обеих игр. Чтобы еще сильнее подчеркнуть их схожесть, компания Tescent совместно с футбольным клубом «Спартак» сняли специальный видеоролик с участием таких звезд, как Георгий Джикия, Александр Кокорин, Павел Маслов и Илья Гапонов.

Смотрите специальный трейлер и погрузитесь в яркую атмосферу соревнования:

https://youtu.be/MnVrEdFlhwo

В честь акции в игре PUBG Mobile стартует специальное событие. У вас будет шанс получить особую футболку «Спартака» при входе в игру в течение семи дней. А вручая капитану «Спартака» Джикии подарки, вы получите шанс выиграть фирменную футболку с автографами игроков команды. Она достанется пяти участникам, которые вручили больше всего подарков! И это еще не все! Играйте в PUBG Mobile с 30 ноября по 13 декабря, выполняйте новые задания и получайте специальные награды – элементы официальной формы футбольного клуба «Спартак», логотип клуба на обмундировании и многое другое. Полную информацию можно найти на официальных ресурсах футбольного клуба «Спартак» и PUBG Mobile. В рамках сотрудничества в будущем также планируется запустить новые внутриигровые события, добавить облики персонажей, предметы и многое другое.

Игра PUBG Mobile постоянно развивается, чтобы обеспечить пользователям самый динамичный, захватывающий и разнообразный игровой процесс, который понравится поклонникам жанра и привлечет новичков с различными пристрастиями и интересами. Вас ждет много новых событий и улучшений, так что следите за новостями!

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