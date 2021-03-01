Лыжи, керлинг и рыбалка. Как прошли зимние игры «Системы» под Клином

Фото: ПАО АФК «Система»

В минувшие выходные в живописных местах Клинского района Московской области было шумно и весело. Здесь проходила Зимняя спартакиада — 2021 акционерной финансовой корпорации «Система».

Соревнования этого года отличались от предыдущих тем, что проходили в течение нескольких дней — c 26 февраля по 1 марта — на нескольких площадках. Начались они с хоккейного турнира в Москве, где и состоялся финал, а основная часть состязаний прошла на территории подмосковного экоотеля «Изумрудный лес» и расположенного неподалеку загородного клуба «Усадьбы охотника», которые стали местом притяжения для многих любителей активного отдыха, охоты и рыбалки недалеко от мегаполиса.

Фото: ПАО АФК «Система»

Зимняя спартакиада проводится ежегодно и собирает большое количество участников. В этом году в ней приняли участие более 500 спортсменов из более чем 15 сборных команд. Все они — сотрудники компаний, которые входят в Группу «АФК «Система». Состязания проводились по хоккею, лыжным гонкам, семейной эстафете, киберспорту и керлингу, который стал одним из самых популярных видов спорта. Впервые в зимнем формате прошли «Игры героев», организованные благотворительным фондом «Система» совместно с «Лигой героев». Соревнования по зимней рыбалке устроили на озере «Усадьбы охотника», где созданы все условия для подледного лова.

Фото: ПАО АФК «Система»

Любители спорта из Москвы и других регионов приезжают на спартакиаду вместе с семьями. Взрослые и дети катались на снегоходах и хаски, финских санках, коньках и лыжах. Для гостей организовали экскурсии в уникальный «Сафари-парк». Позаботились и о тех, кому не удалось посетить спортивный праздник: каждый мог следить за событиями на спортплощадках онлайн и поддержать свою команду с помощью мобильного приложения.

Фото: ПАО АФК «Система»

На спартакиаде развернулась напряженная борьба между хоккейными командами «Системы», сети клиник «Медси», МТС Банка, застройщика «Эталон» и других. В общекомандном зачете лидерами (каждая в своем дивизионе) стали сборные команды МТС и самой корпорации, а самыми результативными по общему числу завоеванных первых мест стали спортсмены из лесопромышленного холдинга Segezha Group.

Фото: ПАО АФК «Система»

— Прошедший год был непростым для всех нас: и компаний, и людей, наших сотрудников и семей. Но мы всей корпорацией продемонстрировали силу, устойчивость и готовы штурмовать новые высоты не только в бизнесе, но и в спорте, — отметил в своем приветствии президент АФК «Система» Владимира Чирахов.

Фото: ПАО АФК «Система»

Организаторы сделали все, чтобы те, кто приехал (а это более тысячи человек), смогли провести время с максимальной пользой на свежем воздухе и познакомиться с прекрасной территорией баз отдыха «Изумрудный лес» и «Усадьба охотника».