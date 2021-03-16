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Старинная игра собирает поклонников
Городошный спорт/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Старинная игра собирает поклонников

Руслан Карманов

Спорт

В Коломенском парке десятки москвичей на открытой площадке боролись за Кубок Федерации городошного спорта столицы. Героями турнира стали прекрасные дамы — преподаватели общеобразовательных учреждений, досуговых и патриотических центров, а также школьницы 5–11-х классов.

Самой яркой и запоминающейся на турнире стала команда «Солнцево», состоящая из воспитательниц детского сада.

— Мы очень любим спорт, и эта игра нас очень увлекает, но результат не так важен, главное — дружба, спорт, удовольствие и настроение, — рассказала капитан команды Светлана Дьячкова. — Жаль, что в нашем районе нет хорошей городошной площадки, а нам бы очень хотелось устраивать соревнования по месту жительства.

В турнире приняли участие более 500 человек. Биты в Коломенском «звенели-громыхали-трещали» в этот день с утра и до вечера. Прикоснуться к великому таинству вроде бы незамысловатой игры желали не только взрослые. Многодетная мама Барно Азимова привела на соревнования трех своих детей, потому что ее дочь Шукрона — ученица четвертого класса школы № 641 — увлекла городками всю семью.

Соревнования проходили как в личном, так и в командном зачетах. В каждой команде — по пять спортсменов, которые делали по шесть бросков.

Затем результат команды суммировался для определения ее места в турнирной таблице. Однако проигравших в этот день корреспондент «ВМ» не заметил, ведь буквально каждый участник состязаний стал обладателем Почетной грамоты и сладкого приза. Не потому ли соревнования по городошному спорту в Москве с каждым годом становятся все популярнее и все новые и новые любители этой игры берут в руки биты, чтобы проявить себя в спорте? Да, многие приходят сюда, чтобы отвести душу в кругу друзей и единомышленников.

А кто-то из юных городошников со временем сможет стать великим чемпионом.

КОММЕНТАРИЙ

Нина Елисеева, вице-президент Федерации городошного спорта города Москвы:

—Сегодня более пяти тысяч москвичей активно занимаются городошным спортом. Надеюсь, цифра эта с каждым годом будет расти. Впереди у нашей федерации большая работа. После пандемии в календаре у нас много событий, в том числе один из важнейших турниров — Кубок мэра Москвы, который должен пройти в августе этого года.

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