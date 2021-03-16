Чемпионка по боксу научила подростков самозащите

Фото: Никита Нестеров

Ученики школы № 1465 приняли участие в мастер-классе, который провела заслуженный мастер спорта России Софья Очигава — серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по боксу.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Урок с чемпионом». Его посетили почти 150 учеников пятых классов школы.

Софья Очигава рассказала детям о своей карьере, о том, как ей удалось в 2012 году завоевать в Лондоне олимпийскую медаль и дважды первенствовать на чемпионатах мира (Подольск-2005, Нью-Дел и-2006), почему после четырехлетнего перерыва она вернулась на профессиональный ринг и 12 марта 2020 года одержала победу нокаутом над Амирой Каниццаро, завоевав титул чемпионки мира среди профессионалов по версии IBA. Школьников интересовало, почему такая красивая девушка, как Софья, решила добиваться спортивных высот именно в боксе, ведь этот вид спорта считается не совсем женским. Еще ребят интересовало, во сколько лет лучше всего записываться в секцию бокса и больно ли пропускать удары, даже если твой соперник в боксерских перчатках?

После ответов на вопросы титулованная спортсменка продемонстрировала классическое боксерское упражнение «бой с тенью», а также показала детям, как правильно выполнять упражнения на растяжку мышц.

После окончания мастер-класса каждый школьник стал обладателем заветного автографа чемпионки мира и Европы, а также смог сделать с ней фото на память.

Проект «Урок с чемпионом» проводится Московским центром «Патриот. Спорт» с октября 2019 года. Мастер-классы помогают школьникам узнать больше о спорте и мотивируют заниматься физкультурой.

ДОСЬЕ

Софья Очигава родилась 7 июля 1987 года в Москве. Выступает в категории до 60 кг. Заслуженный мастер спорта РФ. Серебряный призер Олимпийских игр (2012), двукратная чемпионка мира (2005, 2006), трехкратная чемпионка Европы (2005, 2007, 2009).

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