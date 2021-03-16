Горожане восстанавливают форму после изоляции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Легкоатлетический манеж имени братьев Знаменских в Сокольниках в этом месяце стал центром физкультурно-спортивного движения по сдаче нормативов ГТО.

В течение одного дня почти 500 москвичей — от шести до 60 лет — испытали свои силы, выполняя нормативы ГТО.

Спектр участников был невероятно широк — первоклассники, старшие школьники, их родители, бабушки и дедушки. Если в период пандемии на спортивном объекте в Сокольниках могли проверить свои силы около 25 человек в час, то теперь их стало в два раза больше. Чем с удовольствием воспользовались две подруги-одноклассницы из школы № 1526 — Анна Масликова и Ксения Крылова. Обе планируют в этом году поступать в институт. Анна — в военный, Ксения — в технический вуз на факультет прикладной информатики.

— Мне исполнилось 18 лет, а это значит, что уровень нормативов стал для меня чуть ниже, чем в прошлом году, когда я заработала серебряный знак ГТО, поэтому теперь я рассчитываю на золотой, — рассказывает корреспонденту «Вечерней Москвы» Ксения Крылова.

Обе подруги хотят поступать на бюджетные отделения в своих вузах, при этом золотой знак ГТО принесет им по три дополнительных балла, которые могут стать решающими.

Прием беговых испытаний ГТО, естественно, проводился с соблюдением всех мер по недопущению распространения коронавируса.

Москвичка Марина Дудоладова, надев защитную маску, привела в манеж своего девятилетнего сына Тимофея и его подружку Алину. Оба ребенка учатся в школе № 1288 на Полежаевской и активно занимаются спортом. Тимофей — кикбоксингом, Алина — плаванием.

— Мы с Алиной пришли выполнять нормативы второй ступени ГТО, а чтобы заработать новый «золотой знак», я усиленно тренировался у себя во дворе на площадке для воркаута, — рассказывает «ВМ» Тимофей Дудоладов, который год назад на отлично преодолел «первую ступень».

Конечно, из-за вынужденного соблюдения карантинных мер и малоподвижного образа жизни в период самоизоляции спортивные результаты москвичей несколько ухудшились, но возвращение к активным занятиям физкультурой непременно вернет им былую спортивную форму.

Пандемия коронавируса отступает, а движение ГТО, которому в этом году исполняется 90 лет, напротив, с каждым днем будет набирать обороты в столице.

Сегодня, чтобы стать обладателем заветного знака ГТО, нужно лишь зарегистрироваться на сайте https://user.gto.ru, заполнить там заявку на выполнение нормативов, получить медицинский допуск у терапевта и успешно пройти спортивные испытания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Баранов, заместитель директора ГБУ ФС «Экстрим»:

— В этом году физкультурно-спортивному комплексу ГТО исполняется 90 лет. Департамент спорта Москвы запланировал очень много крупных юбилейных мероприятий с выставками, концертами, мастер-классами. Пандемия коронавируса сходит на нет, что дает нам возможность принимать нормативы ГТО у еще большего числа москвичей на разных спортивных объектах столицы.

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