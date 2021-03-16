Анастасия Таталина выиграла золотую медаль чемпионата мира по фристайлу
Российская спортсменка Анастасия Таталина завоевала золотую медаль чемпионата мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр. Соревнования прошли в Аспене (США) во вторник, 16 марта.
Таталина набрала 184,50 балла. Еще одна представительница России Лана Прусакова заняла второе место. Гу Айлин из Китая замкнула тройку лидеров.
Для России это первое золото чемпионатов мира в данной дисциплине.
Читайте также: Федерация легкой атлетики Москвы оспорит в суде выборы президента ВФЛА