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Анастасия Таталина выиграла золотую медаль чемпионата мира по фристайлу
Фото: Ирина Хлебникова / «Вечерняя Москва»

Анастасия Таталина выиграла золотую медаль чемпионата мира по фристайлу

Кирилл Николаев

Спорт

Российская спортсменка Анастасия Таталина завоевала золотую медаль чемпионата мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр. Соревнования прошли в Аспене (США) во вторник, 16 марта.

Таталина набрала 184,50 балла. Еще одна представительница России Лана Прусакова заняла второе место. Гу Айлин из Китая замкнула тройку лидеров.

Для России это первое золото чемпионатов мира в данной дисциплине.

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Россиязолоточемпионат мира
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