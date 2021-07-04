«Сильная линия». Кто станет победителем Евро-2020

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Чемпионат по футболу Евро-2020 на пороге завершения. В этом году борьба за первое место в игре ожидается невероятно плотной и непредсказуемой. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, сборной какой страны пророчат победу на турнире.

Мнения

Как рассказал бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита», футбольный эксперт Борис Раппопорт, в финале Евро-2020 могут встретиться команды Англии и Италии. Сборная Туманного Альбиона удивляет хорошей игрой в последних матчах, при этом в группе футболисты играли «серовато».

— Вчера, то ли потому что Украина выглядела особенно неубедительно во многих моментах, они произвели впечатление. Но для меня с первого тура возможным реальным победителем является итальянская сборная. Вот как они начали с первых минут первого тура, так планку и держат, — отметил эксперт.

Он добавил, что сложно предсказать, как пройдет грядущий матч сборной Италии с командой Испании, который состоится 6 июля. Ведь испанская команда в игре непредсказуема: может показать хорошие результаты, а может и слабые.

— В обороне, на мой взгляд, сборная Испания играет слабее. Нет этих самых лидеров, которые были в предыдущие годы, в защите. Поэтому я склоняюсь к победе Италии, — добавил Раппопорт.

При этом он предположил, что сборная Англии может потерпеть поражение в матче против Дании 7 июля. Эксперт добавил, что команда датчан от игры к игре показывает все более хорошие результаты.

— Но по качеству игры, по рисунку, по количеству игроков... Италия мне больше всех нравится. Необязательно, что они выиграют. Но они какое-то сумасшедшее количество игр уже не проигрывают, а побеждают. У итальянцев очень сильная линия обороны, — добавил эксперт.

По его словам, финал Евро-2020 будет интересным. При этом в полуфинале и Дания, и Испания могут преподнести сюрпризы.

Советский и российский футболист, тренер Валентин Ковач предположил, что победителем чемпионата может стать или Англия, или Италия.

— У англичан свой футбол. Он силовой, так сказать. Итальянцы более созидательны, техничны в футболе, — подчеркнул собеседник издания.

Он отметил, что итог состязания совсем непредсказуем. Поэтому остается только следить за матчами. Ковач добавил, что с учетом подготовки англичан перевес все же может быть на их стороне.

По словам футболиста, ветерана «Спартака», ЦСКА и сборной СССР, тренера Сергея Ольшанского, лучше всех других команд к Евро-2020 подготовилась сборная Англии. Команда к концу турнира набрала нужный ход и верно распределила свои силы для победы в чемпионате.

— Придает силы и то, что все полуфиналы и финалы — в Англии. Поэтому игроки все понимают, — заметил эксперт.

Он добавил, что за победу в финале сборная Туманного Альбиона будет бороться, скорее всего, с командой Италии. По уровню мастерства возможные футбольные соперники примерно равны. Однако кубок достанется той сборной, которая к концу турнира сможет сохранить нужное для победы количество сил.

— Здесь все непредсказуемо, сказать сложно, — добавил собеседник «ВМ».

Букмекеры

Изначально, перед стартом чемпионата Европы, по оценке букмекеров, шансы на победу были за Англией, Францией и Бельгией. Остальными традиционными фаворитами являлись Германия, Испания и Португалия.

Сборная Франции — действующий чемпион мира. А бельгийцы приехали на Евро «золотым поколением», давно выросшим из статуса молодых и перспективных игроков. Что касается команды Туманного Альбиона, то в этом году она представлена звездным составом.

Перед 1/8 финала мнение букмекеров было скорректировано. Расклад сил в тройке фаворитов Евро-2020 несущественно, но изменился. Первое место заняли французы, второе — итальянцы, а на третьем расположились англичане.

По раскладам большинства букмекеров, главным претендентом на победу в чемпионате на данный момент является сборная Англии. Второе место прогнозируют команде Италии или Испании.