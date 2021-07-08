Кто сменит Черчесова

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерней Москвы» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

После огнеметной пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова по итогам провального выступления нашей команды на Евро-2020, похоже, схватились за головы даже руководители российского футбола и начали поиск кандидата на место футбольного «солдата своей страны».

Действительно, зачем нам тренер-солдат, когда нужен специалист, который может улучшить игру национальной сборной на футбольном поле, а не строевую подготовку.

Черчесов публично признался, что считает свою работу делом государственным:

— Каждый из нас солдат своей страны. Мне дали задание — я его выполняю уже пять лет. Свое войско оставлять на поле не привык. На войне как на войне.

Многие очевидцы словесной канонады Черчесова наверняка подумали: «Что несет этот футбольный милитарист? Ведь футбол, даже самого высокого уровня, — это игра, черт возьми, а не разрывы снарядов на передовой».

После такой речи невольно придет на ум давний афоризм доктора Сэмуэла Джонсона: «Патриотизм — последнее прибежище негодяя». Но, конечно, Черчесов не заслуживает таких сравнений, хотя бы потому, что в 2018 году сборная страны под его руководством сумела выйти в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. И сумасшествием тут не пахнет. Согласитесь, глупо подавать в отставку, если должность приносит тебе в год миллионы евро.

Однако верноподданнические слова тренера не дошли до большинства российских болельщиков и коллег Черчесова.

— Когда Станислав Саламович говорит, что трудится на передовой линии... За эти деньги я бы стоял на трех таких линиях. Ты попробуй поработать за 40 тысяч рублей, когда одни коммунальные платежи около 20 тысяч. Говорить подобное — бред, — заявил известный в прошлом футболист Александр Мостовой.

Если тренер-солдат нас не устраивает, то кого бы мы хотели видеть на этом посту? Известные российские тренеры — Валерий Карпин (наставник «Ростова), Сергей Семак («Зенит»), Леонид Слуцкий («Рубин») занять место «на передовой» не торопятся. У них контракты со своими клубами, а скоро старт чемпионата страны. А с сегодняшним набором отечественных игроков должность главного тренера сборной России далеко не синекура. Среди кандидатов на не освобожденное пока место называют экс-тренера сборной Германии Йоахима Лева, бывшего наставника «Зенита» португальца Виллаша-Боаша, немца Доменико Тедеско, покинувшего «Спартак».

Тренер сборной России Станислав Черчесо на тренировке команды/ Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В народе же по данному вопросу популярно мнение, высказанное еще баснописцем Крыловым: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Тут я не согласен. Сборной России сегодня необходим новый тренер, хотя бы в виде символа возрождения наших футбольных надежд.

На днях министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что решение о пребывании Черчесова на посту тренера сборной России будет принято в ближайшее время. Пока суд да дело, могу скромно предложить на пост главного тренера главной команды страны свою кандидатуру. Почему нет? Тренерский диплом у меня на руках, какой-никакой футбольный опыт имеется, запас слов с патриотическим уклоном — в избытке. К тому же в сборной России готов работать даже бесплатно без выходных, потому как душа болит за весь наш футбол. Вполне себе благородное желание, да и казне в прибыль — не тратить миллионы евро на контракт сменщику Черчесова.

Звучит самонадеянно? А кто еще готов бесплатно работать со сборной страны? Все равно хуже, чем на Евро-2020, где мы заняли последнее место в группе, сборная России уже не выступит. Хоть с тренером, хоть без. Проиграем 1 сентября хорватам и не отберемся с новым наставником на ЧМ-2022? Ничего. Будем поднимать в стране детский футбол.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Бышовец, экс-главный тренер сборных СССР, СНГ, России:

— Из предложенных кандидатов я никого не вижу новым главным тренером сборной. Но кандидаты есть. Нужны ли они сегодня руководству российского футбола? Человек, который придет на пост главного тренера, должен знать, какой команда должна стать через год-два и какой она должна быть через полтора месяца в отборочном матче ЧМ-2022 с Хорватией. Тренер должен четко определить круг игроков, с которыми он хочет прийти к поставленной цели.

СПОРТ-БЛИЦ

Италия и Англия в финале

В первом полуфинале сборная Италии обыграла команду Испании в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти), во втором — сборная Англии одолела датчан — 2:1. Таким образом, в финале чемпионата Европы по футболу 2020, который пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, встретятся сборные Италии и Англии. Стоит отметить, что ранее англичане еще ни разу не побеждали в подобном турнире, а вот итальянцы единственный раз завоевали титул на чемпионате Европы в 1968 году.

Дам заменили

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о замене слова ladies («дамы») на слово women («женщины») во всех документах. Изменение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросам гендерного равенства. Изменение затронет все виды спорта, подконтрольные ISU: фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.

50 медалей без поцелуев

В состав олимпийской команды России для участия в играх 2020 в Токио вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин), сообщает сайт ОКР. Больше всего в нашей команде представителей Москвы. Средний возраст — 27 лет. Самая молодая в составе — гимнастка Виктория Листунова (16 лет) (на фото), самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт) — 56. Самая титулованная в этом составе — пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

— Планируем побороться за 50 медалей, — заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Организаторы Олимпиады очень настоятельно рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.