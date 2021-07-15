Токио примет сотню москвичей

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерней Москвы» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Через неделю в Токио стартуют долгожданные XXXII летние Олимпийские игры, которые из-за пандемии были отложены на целый год.

Олимпийский комитет России (ОКР) назвал окончательный состав нашей сборной, куда вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин).

Важно отметить, что почти треть из них (а это ни много ни мало 105 атлетов) являются представителями Москвы. Это неудивительно, учитывая большое число жителей Москвы и то, как активно развивается массовый и профессиональный спорт в столице.

Любопытно, что самый молодой, самый опытный и самый титулованный спортсмен в нашей сборной представляют столичный регион. Самый юный атлет — надежда российской спортивной гимнастики Виктория Листунова. Ей 12 мая исполнилось 16 лет. Самая опытная — прима российского конного спорта 56-летняя Инесса Меркулова. Самая титулованная — пятикратная олимпийская чемпионка, синхронистка Светлана Ромашина. А в качестве знаменосцев нашей команды на церемонии открытия Игр в Токио ОКР утвердил московскую фехтовальщицу Софью Великую и волейболиста из Татарстана Максима Михайлова.

Примечательно, что в ряде видов спорта, представленных в программе Игр в Токио, московские спортсмены одни из главных фаворитов. Например, на Олимпиаду в Японию отправятся девять столичных пловцов. В составе нашей команды по синхронному плаванию — восемь москвичек, которых тренирует Алла Покровская. На Игры в Токио отправятся девять столичных фехтовальщиков, и велика вероятность, что 36-летняя Софья Великая на последней своей Олимпиаде перед уходом из спорта постарается стать двукратной олимпийской чемпионкой. Все это очень обнадеживает.

В сборной ОКР по художественной гимнастике пять представительниц Москвы. В том числе сестры-близнецы Арина Аверина (четырехкратная чемпионка мира) и Дина Аверина (13-кратная чемпионка мира).

К слову, в триатлоне честь России будут защищать Дмитрий Полянский и Игорь Полянский — родные братья и делегаты от столицы. Невероятно мощной по составу выглядит олимпийская сборная наших теннисистов, куда вошли шесть представителей Москвы, среди которых олимпийская чемпионка — 2016 Елена Веснина и победитель итогового турнира ATP 2020 года Даниил Медведев.

По словам главы ОКР Станислава Позднякова, результаты выступлений российских спортсменов за последние два-три года дают право надеяться на то, что в Токио наши спортсмены, даже выступая без флага и гимна своей страны, смогут завоевать 50–60 медалей, в том числе 20–25 золотых наград, что позволит побороться за место в тройке призеров общекомандного зачета.

Естественно, москвичи будут болеть на Играх в Токио за всех российских спортсменов, не без особой гордости отмечая, что среди призеров Олимпийских игр есть (обязательно будут!) жители нашей столицы — самой спортивной в мире.

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Савин, Олимпийский чемпион по волейболу:

—Мне неинтересно, какое место займут наши в общекомандном зачете. Зачет этот неофициальный. Пятыми мы там будем или шестыми, какая разница. Я считаю, если поехал на Олимпиаду, то надо обязательно побеждать. Это совершенно правильный подход, потому что каждый олимпиец хочет выиграть медаль. Победил на Олимпиаде — сдал зачет.

СПОРТ-БЛИЦ

Взяли титул, сломали кубок

Во время праздничного парада команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» в честь победы в Кубке Стэнли был поврежден главный трофей НХЛ. Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» россиянин Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока плей-офф заработал одноклубник и соотечественник Кучерова — вратарь Андрей Василевский.

РФС затеял реформу

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал заявление о готовящейся масштабной реформе российского футбола. Нововведения подготовила голландская компания Hypercube, которая ранее стала автором ряда реформ в бельгийском и голландском чемпионатах.

Согласно проекту реформы, система профессионального футбола в России с сезона — 2024/25 должна содержать четыре уровня: РПЛ (Российская премьер-лига), Футбольную национальную лигу (ФНЛ; 20 клубов, разделенные на две группы), новую лигу (разделение на лиги «А» и «Б») и четыре зоны низшего дивизиона. РПЛ предлагается перевести на швейцарскую систему: команды проводят по 24 матча, при этом с равными по силе соперниками играют чаще. Первая шестерка весной отделяется и играет 10 туров (каждый с каждым дома и в гостях), а 7–16-е места проводят 9 туров. Среди нововведений также возвращение к системе «весна-осень» в низших лигах.

Ждите тренера до 1 сентября

Нового тренера сборной России по футболу назначат до проведения отборочных матчей чемпионата мира — 2022. Об этом в среду, 14 июля, рассказал министр спорта Олег Матыцин. Напомним, что следующий матч отбора на ЧМ-2022 сборная России проведет 1 сентября против сборной Хорватии. То есть до матча россиян с лидером отборочной группы осталось полтора месяца, а нового главного тренера нашей команды все нет. Станислав Черчесов, который возглавлял сборную России с 2016 года, покинул свой пост 8 июля.

Не по-королевски

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (на фото) стал последним в турнире по блицу на этапе серии Grand Chess Tour в Загребе. За два дня турнира Каспаров набрал 2,5 очка, чего хватило для 10-й позиции в таблице. Победу в турнире по блицу одержал француз Максим Вашье-Лаграв — 13 очков, а россиянин Ян Непомнящий, выигравший турнир по рапиду, стал седьмым (9 баллов).