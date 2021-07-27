Нешуточная борьба: чемпионат по лапте был ярким

Лаптистка Наталья Шемякина радуется победе. Соперник, по словам девушки, был достойным! / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

27 июля, во вторник, завершился чемпионат страны по русской лапте. Он проходил на стадионе Российского государственного аграрного университета — МСХА имени Тимирязева.

Крики, овации болельщиков команд по лапте слышны и за пределами стадиона — кажется, ни в одном виде спорта участников не поддерживают так активно. В одной части поля за звание чемпиона России сражаются женские клубы из республик Удмуртия и Башкортостан, в другой мужские — из Омской и Ярославской областей.

Вот башкирская лаптистка Оксана Патрикеева подкидывает мяч, ее соклубница Вера Зайнашева бьет по нему битой... Непросто сразу понять все правила этой игры, только на первый взгляд простой, а на деле требующей и выносливости, и скорости, и тактического мышления. Болельщица из Удмуртии Анастасия Мамыкина объясняет мне: каждая команда делится на защиту и нападение.

Задача нападающих — пересечь поле, достичь так называемого кона, вернуться. Задача защитников — поймать мяч и «осалить», то есть попасть им в члена другой команды, который будет совершать перебежку, не дав ему заработать два очка. Борьба на поле кипит нешуточная!

— Мне очень нравится эмоциональность лапты, — говорит Настя. — Девчонки выкладываются в каждой перебежке на максимум. Красотка! Умница! — кричит она лаптистке, удачно поймавшей мяч. Кстати, мячи порой взлетают так высоко, что аж по шесть секунд находятся в воздухе.

Игра мужских команд более сдержанная. Но так кажется только на первый взгляд! В решающие минуты второго тайма игроки и болельщики обоих клубов уже не сдерживают эмоций, громко реагируя на промахи и удачи. И вот наконец определяется победитель — команда из Омской области. У женщин тоже все разрешилось — в пользу клуба из Удмуртии. И в том, и в другом случае соперники хорошо знали друг друга — не раз сходились в финалах всероссийских соревнований. Участвовала в чемпионате и московская команда, сформированная в Тимирязевке всего два месяца назад.

Призовых мест она не заняла, но по словам и.о. заведующего кафедрой физической культуры Тимирязевской академии Алексея Передельского, получила бесценный опыт.

— Лапта — традиционная русская игра, очень древняя, — отмечает он. — У нас в планах — создать федерацию Москвы по русской лапте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Фокин, первый вице-президент Федерации русской лапты России:

— На данный момент лапта развивается в 74 субъектах страны. В мире более 70 разновидностей игр с битой и малым мячом. Как говорил писатель Александр Куприн, в лапте нужны находчивость, глубокое дыхание, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки, уверенность в победе, а трусам и лентяям в ней не место. Я бы очень рекомендовал освоить эту удивительную игру не только с точки зрения физического развития, но и как тренировку духа. Здесь очень важную роль играет командный дух. Один — за всех, и все — за одного!