Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Инесса Меркулова: Я выступала на двух конях попеременно

Руслан Карманов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
Инесса Меркулова: Я выступала на двух конях попеременно
Фото: instagram/inessa_merkulova_official

XXXII летняя Олимпиада стартовала в Токио. За российскую сборную выступают 335 спортсменов, самая опытная из них, конник Инесса Меркулова, дала интервью «Вечерке».

Для 56-летней москвички Инессы Меркуловой, примы российского конного спорта, Олимпиада в Токио — вторая в спортивной карьере. На нее спортсменка «добралась» на Мистере Иксе — коне, рожденном от рабочей кобылы и жеребца тракененской породы.

— Инесса Викторовна, сколько времени требуется на подготовку «олимпийской» лошади?

— Пять-семь лет, а на обучение самого всадника — 15–20 лет. Я, например, учусь почти 40 лет, — говорит Инесса Меркулова. — Причем, чтобы развить свои таланты, сначала нужно приобрести не самую лучшую «учебную» лошадь и учиться, учиться верховой езде. Ведь это лошадь от наездника-новичка.

— Как так?

— С помощью «учебной» лошади вы придете к правильному выполнению упражнений. Ведь два первоклассника, не знающих грамоты, друг друга читать не научат.

Так и тут. В данном случае грамоту выездки знает лошадь. А купите сразу дорогую лошадь олимпийского уровня — не управитесь: она вас слушать не будет, — рассказывает Меркулова.

— А была среди ваших «рабочих лошадок» та, которую вы вспоминаете с особой теплотой?

— Да, его звали Запорожец. Умнейший был конь. Он попал ко мне случайно, когда его, хромого, списали на бойню. Оттуда его вернули в конюшню на карантин, заподозрив у коня сап. Болезнь не подтвердилась, и его снова должны были отправить на бойню, но я не дала, а через три года выиграла на Запорожце титул абсолютной чемпионки страны. Вскоре после этого конь тяжело травмировался, и снова все советовали отвезти его на бойню.

И снова я не послушалась советов, выхаживала его как могла. Потом Запорожцу поставили диагноз «слоновость», но я нашла знахарку, которая помогла его излечить.

Конь поправился, и мы с ним дошли до чемпионата мира. А в 1994 году Ростовская ДЮСШ, которой прина д лежа л этот конь, продала Запорожца в Германию какой-то фирме. Только через два года немецкие телевизионщики помогли мне его найти. Запорожца купил немецкий граф. Я зашла в графскую конюшню, конь радостно заржал.

Я просила нового владельца продать мне Запорожца. Тот согласился только через год. А умер конь от инфаркта, когда во время тренировки я сказала: «Все, хватит, с завтрашнего дня никакого седла для Запорожца, пусть отдыхает на заслуженной пенсии». Только это произнесла, конь упал, уткнул голову в мои колени и жалобно заржал. Корю себя до сих пор: зачем такое сказала? Для меня конь всегда был готов к работе…

— В случае победных выступлений всадника на соревнованиях какая доля успеха принадлежит его коню?

— Никак не меньше половины.

— Скажите, а что нужно для того, чтобы отношения в тандеме «наездник — лошадь» сложились?

— Прежде всего их темпераменты должны совпасть. Если лошадь горячая — посади на нее резкого наездника, и оба начнут нервничать, убыстряя темп. А подойдет к такой лошадке уравновешенный человек, погладит по холке: «Спокойно, друг, все в порядке», — и она успокоится, начнет подстраиваться под всадника, пойдет плавно. И еще лошадь уважает силу интеллекта.

Поэтому я говорю своим ученикам: кто плохо учится в школе или в институте, не сможет хорошо управлять лошадью.

— А если темпераменты всадника и лошади совпадут, то и у «троечника» получится хорошо управлять лошадкой?

— Только умный человек сможет смоделировать правильные отношения с этими животными. В свое время я выступала на двух конях попеременно. Первый конь — Таргим — имел великолепные данные, 190 см в холке, а другой — Амаретто — всего 160 см. Если я опаздывала дать команду Таргиму на долю секунды, конь не пытался исправить это действием: сама, мол, виновата.

Инесса Меркулова: Я выступала на двух конях попеременноФото: Zuma\TASS

А Амаретто всегда хотел со мной сотрудничать во время выступлений и, когда я ошибалась, изворачивался, делал все, чтобы это исправить. Вот почему судьи нередко оценивали выступление Амаретто выше, чем Таргима. У каждого коня свой норов. Таргим был очень ревнив: если я не его первым угощу в конюшне яблоком, он уже ни за что к угощению не притронется.

А Амаретто, помню, здорово меня поразил после успешного выступления в Австрии. Обычно послушный, как теленок, он, почувствовав повышенное людское внимание, вдруг задрал морду от важности. Все как у людей...

— А зачем спортсмену высокого класса несколько лошадей?

— Одна лошадь может травмироваться, а наездник всегда должен поддерживать свою физическую форму. Если ты ежедневно не проводишь пять часов в седле — рассчитывать не на что. Бывает, что я по восемь часов сижу в седле, а лошадь больше часа в день работать не должна. Значит, чтобы получать необходимую нагрузку, мне надо тренироваться на пяти конях.

— То есть, чтобы стать олимпийским чемпионом в выездке, нужно иметь несколько хороших лошадей и по пять часов в день не вылезать из седла...

— И работать в таком режиме несколько лет. На начальный этап подготовки у вас уйдет пять лет занятий. Первые полгода вряд ли вы сможете заниматься ежедневно: это очень большая физическая нагрузка.

— Сколько стоит содержание породистой лошади?

— В Москве, чтобы обеспечить лошадь всем необходимым, нужно тратить до 100 тысяч рублей в месяц.

— Скажите, история спорта знает примеры, когда путь к Олимпу оказался короче на спине не самой дорогой лошади?

— Бывает и такое. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году конь Балагур занял шестое место. А ведь взяли этого коня на выездку из милицейского полка Нижнего Новгорода, и тогда цена Балагура была не больше 10 тысяч евро.

Судьба коня резко изменилась благодаря мудрому совету нашей олимпийской чемпионки Елены Петушковой, ныне покойной. Елена Владимировна договорилась с известным немецким тренером Георгом Теодореску, чтобы российская спортсменка Александра Корелова вместе с Балагуром в Германии готовилась к международным стартам.

Вундеркинды часто растут там, где талант еще надо умудриться разглядеть. Бывает и наоборот: вот берешь ты лошадь, по внешним данным она лучшая в мире. Года три с ней работаешь и понимаешь, что уровень ее интеллекта не выше, условно говоря, ПТУ. А другая лошадка вроде на вид неказистая, а голова работает, как у академика — столько информации запоминает.

КСТАТИ

По прогнозам специалистов, на Олимпиаде в Токио российская наездница Инесса Меркулова и Мистер Икс вполне могут рассчитывать на медаль в выездке. Впрочем, это для людей важны олимпийские награды, а лучшая награда для 17-летнего вороного коня по кличке Мистер Икс — купание в море. Пусть после Игр в Токио его отдых на морском побережье будет заслуженным. На радость хозяйке.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Инесса Викторовна Меркулова родилась 9 ноября 1964 года в Ростове-на-Дону. Конным спортом занимается с 11 лет. В международных соревнованиях впервые приняла участие в 27 лет.

Многократный чемпион России, победитель Центральной европейской лиги Кубка мира, участница финалов Кубка мира. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, выступая на лошади Мистер Икс, заняла 14-е место в соревнованиях Большого приза в выездке, а в «переездке» стала 23-й.

Цель спортсменки — командная победа сборной России на Олимпиаде.

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»кониолимпиада
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Все мнения
О проекте