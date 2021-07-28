Инесса Меркулова: Я выступала на двух конях попеременно

Фото: instagram/inessa_merkulova_official

XXXII летняя Олимпиада стартовала в Токио. За российскую сборную выступают 335 спортсменов, самая опытная из них, конник Инесса Меркулова, дала интервью «Вечерке».

Для 56-летней москвички Инессы Меркуловой, примы российского конного спорта, Олимпиада в Токио — вторая в спортивной карьере. На нее спортсменка «добралась» на Мистере Иксе — коне, рожденном от рабочей кобылы и жеребца тракененской породы.

— Инесса Викторовна, сколько времени требуется на подготовку «олимпийской» лошади?

— Пять-семь лет, а на обучение самого всадника — 15–20 лет. Я, например, учусь почти 40 лет, — говорит Инесса Меркулова. — Причем, чтобы развить свои таланты, сначала нужно приобрести не самую лучшую «учебную» лошадь и учиться, учиться верховой езде. Ведь это лошадь от наездника-новичка.

— Как так?

— С помощью «учебной» лошади вы придете к правильному выполнению упражнений. Ведь два первоклассника, не знающих грамоты, друг друга читать не научат.

Так и тут. В данном случае грамоту выездки знает лошадь. А купите сразу дорогую лошадь олимпийского уровня — не управитесь: она вас слушать не будет, — рассказывает Меркулова.

— А была среди ваших «рабочих лошадок» та, которую вы вспоминаете с особой теплотой?

— Да, его звали Запорожец. Умнейший был конь. Он попал ко мне случайно, когда его, хромого, списали на бойню. Оттуда его вернули в конюшню на карантин, заподозрив у коня сап. Болезнь не подтвердилась, и его снова должны были отправить на бойню, но я не дала, а через три года выиграла на Запорожце титул абсолютной чемпионки страны. Вскоре после этого конь тяжело травмировался, и снова все советовали отвезти его на бойню.

И снова я не послушалась советов, выхаживала его как могла. Потом Запорожцу поставили диагноз «слоновость», но я нашла знахарку, которая помогла его излечить.

Конь поправился, и мы с ним дошли до чемпионата мира. А в 1994 году Ростовская ДЮСШ, которой прина д лежа л этот конь, продала Запорожца в Германию какой-то фирме. Только через два года немецкие телевизионщики помогли мне его найти. Запорожца купил немецкий граф. Я зашла в графскую конюшню, конь радостно заржал.

Я просила нового владельца продать мне Запорожца. Тот согласился только через год. А умер конь от инфаркта, когда во время тренировки я сказала: «Все, хватит, с завтрашнего дня никакого седла для Запорожца, пусть отдыхает на заслуженной пенсии». Только это произнесла, конь упал, уткнул голову в мои колени и жалобно заржал. Корю себя до сих пор: зачем такое сказала? Для меня конь всегда был готов к работе…

— В случае победных выступлений всадника на соревнованиях какая доля успеха принадлежит его коню?

— Никак не меньше половины.

— Скажите, а что нужно для того, чтобы отношения в тандеме «наездник — лошадь» сложились?

— Прежде всего их темпераменты должны совпасть. Если лошадь горячая — посади на нее резкого наездника, и оба начнут нервничать, убыстряя темп. А подойдет к такой лошадке уравновешенный человек, погладит по холке: «Спокойно, друг, все в порядке», — и она успокоится, начнет подстраиваться под всадника, пойдет плавно. И еще лошадь уважает силу интеллекта.

Поэтому я говорю своим ученикам: кто плохо учится в школе или в институте, не сможет хорошо управлять лошадью.

— А если темпераменты всадника и лошади совпадут, то и у «троечника» получится хорошо управлять лошадкой?

— Только умный человек сможет смоделировать правильные отношения с этими животными. В свое время я выступала на двух конях попеременно. Первый конь — Таргим — имел великолепные данные, 190 см в холке, а другой — Амаретто — всего 160 см. Если я опаздывала дать команду Таргиму на долю секунды, конь не пытался исправить это действием: сама, мол, виновата.

Фото: Zuma\TASS

А Амаретто всегда хотел со мной сотрудничать во время выступлений и, когда я ошибалась, изворачивался, делал все, чтобы это исправить. Вот почему судьи нередко оценивали выступление Амаретто выше, чем Таргима. У каждого коня свой норов. Таргим был очень ревнив: если я не его первым угощу в конюшне яблоком, он уже ни за что к угощению не притронется.

А Амаретто, помню, здорово меня поразил после успешного выступления в Австрии. Обычно послушный, как теленок, он, почувствовав повышенное людское внимание, вдруг задрал морду от важности. Все как у людей...

— А зачем спортсмену высокого класса несколько лошадей?

— Одна лошадь может травмироваться, а наездник всегда должен поддерживать свою физическую форму. Если ты ежедневно не проводишь пять часов в седле — рассчитывать не на что. Бывает, что я по восемь часов сижу в седле, а лошадь больше часа в день работать не должна. Значит, чтобы получать необходимую нагрузку, мне надо тренироваться на пяти конях.

— То есть, чтобы стать олимпийским чемпионом в выездке, нужно иметь несколько хороших лошадей и по пять часов в день не вылезать из седла...

— И работать в таком режиме несколько лет. На начальный этап подготовки у вас уйдет пять лет занятий. Первые полгода вряд ли вы сможете заниматься ежедневно: это очень большая физическая нагрузка.

— Сколько стоит содержание породистой лошади?

— В Москве, чтобы обеспечить лошадь всем необходимым, нужно тратить до 100 тысяч рублей в месяц.

— Скажите, история спорта знает примеры, когда путь к Олимпу оказался короче на спине не самой дорогой лошади?

— Бывает и такое. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году конь Балагур занял шестое место. А ведь взяли этого коня на выездку из милицейского полка Нижнего Новгорода, и тогда цена Балагура была не больше 10 тысяч евро.

Судьба коня резко изменилась благодаря мудрому совету нашей олимпийской чемпионки Елены Петушковой, ныне покойной. Елена Владимировна договорилась с известным немецким тренером Георгом Теодореску, чтобы российская спортсменка Александра Корелова вместе с Балагуром в Германии готовилась к международным стартам.

Вундеркинды часто растут там, где талант еще надо умудриться разглядеть. Бывает и наоборот: вот берешь ты лошадь, по внешним данным она лучшая в мире. Года три с ней работаешь и понимаешь, что уровень ее интеллекта не выше, условно говоря, ПТУ. А другая лошадка вроде на вид неказистая, а голова работает, как у академика — столько информации запоминает.

КСТАТИ

По прогнозам специалистов, на Олимпиаде в Токио российская наездница Инесса Меркулова и Мистер Икс вполне могут рассчитывать на медаль в выездке. Впрочем, это для людей важны олимпийские награды, а лучшая награда для 17-летнего вороного коня по кличке Мистер Икс — купание в море. Пусть после Игр в Токио его отдых на морском побережье будет заслуженным. На радость хозяйке.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Инесса Викторовна Меркулова родилась 9 ноября 1964 года в Ростове-на-Дону. Конным спортом занимается с 11 лет. В международных соревнованиях впервые приняла участие в 27 лет.

Многократный чемпион России, победитель Центральной европейской лиги Кубка мира, участница финалов Кубка мира. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, выступая на лошади Мистер Икс, заняла 14-е место в соревнованиях Большого приза в выездке, а в «переездке» стала 23-й.

Цель спортсменки — командная победа сборной России на Олимпиаде.