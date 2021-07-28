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Благодаря студенческой инициативе появился новый вид спорта

Никита Бессарабов

Спорт
Благодаря студенческой инициативе появился новый вид спорта
Студентка-москвичка Екатерина Ильина на тренировке перед игрой двух московских команд по алтимату — Union и Ravens / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В столице появилась Московская федерация алтимата — нового командного вида спорта. Снаряд в нем не мяч, а фрисби — летающий диск. «Вечерняя Москва» побывала на тренировке двух столичных команд и попыталась разобраться в правилах игры.

Представьте себе регби, в котором для получения очков надо занести мяч в зачетную зону противника. В алтимате, чтобы забить гол, необходимо на таком же участке поля поймать брошенный диск.

Фрисби можно перемещать только с помощью пасов. Игрок атакующей команды, поймавший «тарелку», должен остановиться и отправить снаряд союзнику. При этом команда защиты пытается перехватить диск в воздухе или помешать атакующим делать качественные передачи. Касаться противников, а уж тем более бороться с ними запрещено. Также нельзя выбивать диск из рук.

— У нас не контактный вид спорта. Борьба за диск может развязаться только в воздухе, — рассказывает учредитель Московской федерации алтимата Никита Каменский. Важной отличительной чертой новой игры стало то, что в ней нет судей. Все спорные моменты обсуждают игроки обеих команд.

В алтимате также существует уникальный принцип «духа игры». После соревнования игроки оценивают, как себя вели противники. Команды, ставшие образцами «духа игры», получают специальный приз. В сообществе он ценится не меньше, чем победа.

Сейчас в столице алтиматом занимаются около 500 человек. Самому взрослому 42 года. Но он скорее исключение. В основном игрой интересуются студенты и молодые выпускники вузов.

— Когда я начинал заниматься алтиматом, это была тусовка с очень расслабленным настроением, — вспоминает Никита. — Турниры тогда устраивались для того, чтобы пообщаться. В перерыве между играми организовывали «алтитусу». Сейчас это ушло на второй план. В какой-то момент появилась команда, которая решила отказаться от вредных привычек и начала всех обыгрывать. Ее примеру последовали остальные. Однако алтимат — невероятное сообщество. Это как сериал, в котором интересно жить.

Никита начал играть в алтимат с 17 лет. Сейчас ему 24. Он член президиума Федерации флаингдиска (летающего диска. — «ВМ») России.

— В начале года мы решили создать Московскую федерацию алтимата. Нам это многое даст, — говорит Каменский. — Сейчас все соревнования устроены примерно так: в складчину снимаем поле и играем. Имея официальный статус, будем пробовать войти в единый календарный план московских спортивных мероприятий, получить поддержку от Москомспорта. Думаю, для алтимата в столице это будет выход на более высокий уровень и еще один шаг к профессиональному спорту.

СПРАВКА

Алтимат завезли в Россию в 1989 году студенты, которые приехали к нам по обмену. В Москве игра появилась через несколько лет. В 1998 году в чемпионате страны участвовала первая московская команда «Столичная».

Тогда в алтимат играли всего 15 человек. Ключевую роль в развитии этого спорта сыграли столичные вузы. Их команды до сих пор считаются очень сильными. На всероссийских соревнованиях по алтимату в тройку лучших команд всегда входит столичная сборная.

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