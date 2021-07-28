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Крути педали по воде

Вероника Ушакова

Спорт
Крути педали по воде
Корреспондент «ВМ» Вероника Ушакова первой прокатилась на водном велосипеде в Строгинской пойме. Лучшая одежда для такого отдыха — гидрокостюм и спасательный жилет / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Мы продолжаем рубрику «Успеть до осени», в которой рассказываем о способах провести летний досуг в столице. В этот раз корреспондент «Вечерней Москвы» осваивала необычный транспорт — водный велосипед.

Мелкий дождь, прохладный ветер и легкие волны на воде. На Строгинской пойме погода, что называется, не летная. Но вот для водного велосипеда вполне подходит. К парковке плавучих «железных коней» меня ведет тренер, руководитель центра водного спорта Стас Орлов.

Признаться, фраза «водный велосипед» вызывала в воображении что-то похожее на катамаран: деревянный настил на двух «поплавках», но с педалями. Однако оказалось, что это «водные велосипеды» — такие же, как и обычные. Только педали заставляют крутиться винт, а не колеса.

— Я называю их реинкарнацией катамаранов, — смеется Стас Орлов. — Тех самых, которые застали наши родители в советские годы. Тогда были маленькие велосипедики с лавками, на которые люди по парам садились и крутили педали. Поэтому, когда мы говорим «водный велосипед», люди и сейчас представляют алюминиевый хлам.

А на деле старой рухлядью это и вправду не назвать, даже в самом плохом настроении. Красивые велосипеды с двумя педалями. Только вместо колес у них два винта: спереди и сзади и два баллона с воздухом, на них вся эта конструкция и держится на воде.

— Здесь посадка такая же, как в сайкл-классах (упражнениях на стационарных велосипедных тренажерах. — «ВМ»), которые проводятся в фитнес-центрах, — объясняет Стас Орлов. — И поездка на водном велосипеде заменяет занятие на велотренажере. Вместо того чтобы час крутить педали в спортзале, садишься и крутишь их здесь, на свежем воздухе и с видом на живописные пейзажи.

Педали в зале я уже крутила, наверное, и на водном велосипеде все получится с первого раза. Иду переодеваться. Лучше всего для таких водных прогулок в жаркое время подходит купальник, а вот в прохладную погоду лучше надеть гидрокостюм — чтобы не замерзнуть, если все же упаду в воду. Стас спросил, умею ли я плавать и после отрицательного ответа выдал еще и спасательный жилет. Мы вынесли два велосипеда, по весу они не тяжелые — около 30 килограммов, и поставили их на воду у причала.

— Вы первая, кто прокатится на водном велосипеде, — сказал мне Стас. До этого на нем катался только я и пара спортсменов-профессионалов. Сейчас я изучаю транспорт, тренируюсь и разрабатываю свою методику. Восемь лет назад я уже привез SUP-доски (доски для серфинга стоя. — «ВМ») в Москву, и теперь весь город катается. Велосипед планирую развить также.

Под руководством тренера я села на велосипед, и тут стало страшно. Как он, такой легкий, справится с волнами?

— Крутите педали быстрее и держите руль правее, — говорит Стас. Он уже тоже спустился на воду и плывет впереди меня.

Оказывается, это и правда несложно. Педали легко крутить, причем в обоих направлениях. Привод здесь устроен через гребной винт. Я поворачиваю руль, вместе с ним меняет направление и велосипед. За несколько минут мы добрались до желтого буйка, который находится в 150 метрах от берега. Плывем обратно.

— Когда соберется больше любителей и спортсменов, будем устраивать гонки и плавать на скорость, — говорит Стас. — Буек можно передвинуть к соседнему берегу, на два километра, так будет даже интереснее. Велосипед легкий, на нем не сложно совершать маневры. Поэтому со временем научимся делать на нем крутые трюки.

Вот мы и подплываем обратно к берегу. К нам подошел еще один спортсмен — Дмитрий Розоренов. Здесь, в Строгинской пойме, он обычно катается на SUP-серфе. А сегодня из-за прохладной погоды решил тоже сесть на водный велосипед. Я собралась на второй круг и составила компанию Дмитрию.

— Ощущения довольно необычные, это не похоже на поездку на обычном велосипеде. Но очень напоминает SUPсерфинг, разогнаться можно до высокой скорости, — говорит Дмитрий Розоренов, уверенно поворачивая руль. — Только научиться гораздо проще.

Сделав еще круг, возвращаемся на берег. Стас помогает нам спуститься на пирс и убирает велосипеды обратно, на «парковку».

— SUP-серфинг людям уже приелся, им никого не удивить, на каждом водоеме можно покататься, — говорит Стас. — А вот такого водного велосипеда в Москве больше нигде нет.

Кататься на таком необычном транспорте, как оказалось, могут не только спортсмены — было бы желание. Главное — успеть сделать это до осени.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление в баллонах, на которых плывет велосипед, — 0,07 атмосферы. По результатам испытаний «железный конь» способен выдержать человека весом до 100 килограммов и не перевернуться при этом. Ограничения есть и по росту: из-за высоты сиденья пассажир водного велосипеда должен быть не выше 180 сантиметров. Пока к катанию допускают пассажиров лишь от семи лет — и важно, чтобы дети умели плавать.

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