Вячеслав Фетисов: Восстановим все живое

Вячеслав Фетисов / Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Наш корреспондент Динара Кафискина любит задавать звездам неожиданные вопросы, которые волнуют каждого из нас. В рубрике «Неформат» знаменитости предстанут перед читателями «Вечерки» с новой и непривычной для них стороны.

Легенда мирового хоккея, ныне посол доброй воли ООН по проблемам Арктики и Антарктики Вячеслав Фетисов рассказал «Вечерке» об экологических проблемах, способах их решения и уникальности столицы.

— Вячеслав Александрович, когда вы начали заниматься экологией, для многих это стало неожиданностью. И здесь преуспеваете так же, как и в спорте.

— Потому что отдаюсь делу на все сто процентов и даже больше. Еще в детстве отец говорил мне о том, чтобы я всегда старался все делать на отлично, и тогда все будет получаться. Я рос разносторонним ребенком, хорошо учился в школе и всегда верил в судьбу, которая свела меня с экологией. Я за это благодарен судьбе и, конечно, своему отцу — за те его правильные слова.

Экология очень важная тема, она стала смыслом моей жизни. Я погружен в нее полностью. В начале года я возглавил Всероссийское общество охраны природы, которое существует уже более 97 лет. Такое назначение — большая честь и ответственность.

— Вы не раз отмечали, что мир находится на грани экологической катастрофы. Ситуация меняется?

— Мы все должны стараться ее исправить. И эта тема может отодвинуть политику вражды. Все просто обязаны объединиться, стать единой командой для того, чтобы восстановить то, что угробили за последние 40 лет, половину живого на планете Земля. Существуют глобальные задачи. Они для всех стран и народов одинаковы: изменение климата, сохранение биоразнообразия, разумное использование природного потенциала...

Я приглашаю всех участвовать в созидании. Необходимо воспитывать в себе бережное отношение к природе и обязательно вовлекать в этот процесс молодежь. Я очень много встречаюсь со студентами и старшеклассниками.

На тему экологии они общаются с большим интересом.

— Пандемия заставила нас пересмотреть взгляды на врачей и здравоохранение. Мы испугались. И, наверное, примерно то же самое должно произойти в области экологии, чтобы все убедились, насколько катастрофична ситуация?

— У нас и времени уже нет осознавать. Надо действовать. Мы должны понимать, что вакцины от экологической катастрофы быть в принципе не может.

Я в этом еще раз убедился после общения с большим количеством людей на уровне Организации Объединенных Наций (ООН), когда участвовал в конференциях и симпозиумах, связанных с экологией. Неслучайно лидеры стран напоминают об этом постоянно.

Первый космонавт Юрий Гагарин, вернувшись на Землю, сказал о том, какая же она у нас красивая, и мы должны сделать все для того, чтобы ее сберечь. А если говорить о России, то она обладает самой большой территорией, ресурсами воды, леса...

Я призываю правительство нашей страны активно участвовать в том, что сейчас происходит в мире. Формируются новые правила игры, и мы должны возглавить это движение. Самое главное — не упустить момент. Просто мы порой долго запрягаем, но быстро едем.

— А какая сейчас экология в Москве?

— Наш город — уникальный. Его территория примерно наполовину состоит из зеленых насаждений: газонов, парков, скверов, аллей...

С каждым годом столица хорошеет. Правительство Москвы уделяет большое внимание озеленению и тому, чтобы люди проводили на улице как можно больше времени, вели активный образ жизни. И разработана программа всеобъемлющей подготовки городской инфраструктуры к комфортному движению электро-мобильного транспорта.

Фото: Youtube/Газпром нефть

Мэр Сергей Собянин и его команда хорошо знают все стандарты современного города с учетом экологических особенностей. Надеюсь, что жители это ценят и будут бережно относиться к окружающей среде. Элементарно не мусорить.

— Какие основные экологические проблемы существуют сегодня в стране?

— В основном они связаны с водными ресурсами, созданием очистительных сооружений на всех водоемах — накопленный ущерб, который остался еще со времен Советского Союза. То, что требует немедленных решений. Это стоит дорого, но мы должны понимать — завтра будет еще дороже, а послезавтра — поздно.

— Как родилась идея проведения хоккейного поединка на льду Байкала?

— Я предложил данный проект, когда стал послом ООН по Арктике и Антарктике. Таким образом хотел привлечь внимание мировой общественности к изменению климата, экологии и проблемам Арктического региона. Текущий 2021 год был объявлен в Иркутской области годом Байкала. Мы планируем проводить немало экологических инициатив. Нужно обязательно сохранить и приумножить богатства этого прекрасного озера, которому около 25 миллионов лет. Тот матч привлек очень большое внимание к вопросам защиты Байкала.

— Вам удалось собрать на одном льду таких легендарных хоккеистов, как Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко...

— Да, это все мои давние друзья, с которыми я играл вместе за сборную Советского Союза, за ЦСКА. Я готов выходить не только на ледовую площадку, но и на баскетбольную, и любую другую и даже могу заняться водным поло, лишь бы сохранить природу для наших детей и внуков, чтобы не стыдно было смотреть им в глаза.

ДОСЬЕ

Вячеслав Фетисов родился 20 апреля 1958 года в Москве. Окончил Ленинградский военный институт физической культуры.

С 1976 по 1998 год играл за ЦСКА и в НХЛ. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли. Вошел в символическую сборную лучших мировых хоккеистов столетия.

После окончания спортивной карьеры ушел в политику.

Фото: АГН Москва

Блицопрос Вячеслава Фетисова

— В каком возрасте хотели бы задержаться, если бы была такая возможность?

— Еще до него не дожил.

— Ваш девиз?

— Лучше победы может быть только очередная победа.

— Что такое счастье?

— Когда живы и здоровы родные и друзья, и ты занимаешься любимым делом.

— Человек, которым вы восхищаетесь?

— Мой отец. Ему в этом году исполнится 90 лет.

— Идеал женщины?

— Моя мама.

— Чему хотели бы научиться за полчаса?

— Играть в хоккей.

— Ваш кумир?

— Александр Рагулин и Валерий Харламов — величайшие хоккеисты и патриоты.

— Форма одежды?

— С этим вообще нет проблем. Доставляет удовольствие одеваться по-современному. Нравится и кэжуал (повседневный. — «МВ»), и спортивный стиль. Мне подходит все.

— Любимый город?

— Москва. Я много где жил и путешествовал, но лучше моего родного города нет ничего.

— Курорт?

— Нравится отдыхать с семьей на Карибских островах. Там фантастическая атмосфера, чистая вода, прекрасные пляжи.

— Цвет?

— Темно-синий.

— Любимое время года и суток?

— Весна и вечер.

— Деньги — это?

— Независимость.

— Чего боитесь в жизни больше всего?

— Потерять близких.

— Что цените в людях?

— Надежность, последовательность, профессионализм, умение ценить и уважать других.

— Музыкальным инструментом владеете?

— Играл в детстве на гитаре. Сожалею, что не продолжил обучение.

— Каким-либо видом спорта сейчас занимаетесь, следите?

— Продолжаю играть в хоккей. Стараюсь поддерживать физическую форму. Попрежнему этот вид спорта остается главным в моей жизни. Слежу сейчас за Олимпиадой. Наши ребята большие труженики, крутые. Уверен, что они станут кумирами для многих.