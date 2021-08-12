Надолго ли умолкла «навозно-огневая точка» Заремы Салиховой

Фото: АГН Москва

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Московский «Спартак» в год своего столетия бесславно вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, дважды уступив португальской «Бенфике» (общий счет — 0:4) в третьем отборочном раунде турнира.

Красно-белые не получат от УЕФА 15,64 миллиона евро — бонус за выход в групповой этап. Но это полбеды по сравнению с феерическим скандалом, который устроили в социальных сетях Зарема Салихова — спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, и теперь уже бывший спортивный директор клуба Дмитрий Попов.

После ухода из клуба 4 августа Попов завел телеграм-канал и вступил с Заремой в заочную перепалку, выкладывая на общее обозрение скриншоты их переписки недавних времен, когда они еще «плыли в одной лодке».

Читать чужие письма — отвратительно, предавать их публичной огласке — того гаже, но Попов именно таким образом решил бороться с публичными нападками на него госпожи Салиховой. Знатная, надо сказать, вышла «перестрелка навозом».

Теперь вся страна знает, что нового главного тренера «Спартака» португальца Руя Виторию, сменившего на этом посту Доменико Тедеско, Попов нашел, следуя пожеланиям Заремы.

А пожелания были весьма странными — новый тренер красно-белых должен быть Овном по знаку зодиака и иметь букву «Р» если не в фамилии, то хотя бы в своем имени. То есть кандидатуру легендарного тренера «Спартака» Константина Ивановича Бескова сегодня бы в народной команде не стали рассматривать в принципе. Во-первых, без буквы «Р» в ФИО и родился под знаком Скорпиона, а не Овна, как, например, владелец «Спартака» Леонид Федун и сын Заремы.

Оно бы и ничего странного в этой истории, если считать за эталон морально-этических норм современного российского общества телеящик, откуда на всю страну поносят друг друга почем свет стоит наши политики, звезды эстрады, кино, балета и т.д. И околофутбольный скандал особенно хорош для тех, кто воспринимает «Спартак» как собственную любимую игрушку, кто на известном столетнем бренде зарабатывает личную популярность. Кому было бы дело, если бы клуб назывался «Зарема»?

К слову, телеграм-канал бывшей модели Салиховой, где она пожинала лайки на «Спартаке», собрал более 50 тысяч подписчиков. До тех пор, пока она не ограничила доступ к нему. Сделала это девушка после того, как объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group обратилось к совету директоров и владельцу клуба Леониду Федуну с рядом требований, в числе которых было уничтожение данного телеграм-канала. Надолго ли умолкла эта «навозно-огневая точка»? Нет никаких гарантий, что вскоре не появится новая.

И вот ведь интересная штука. Для поклонников невероятно популярной в соцсетях певицы Ольги Бузовой и словесные баттлы Заремы в соцсетях — высший пилотаж и пример для подражания. Много сложнее воспринимать эту историю адекватно людям старшего поколения, для которых слово «Спартак» имеет священное значение. Они лично знали братьев Старостиных — основателей клуба, под руководством великого тренера Бескова играли за «Спартак» вместе с Федором Черенковым — легендой красно-белых на все времена.

И как примирить тут отцов красно-белых традиций и детей интернета — приближенных к владельцу народного клуба? Всыпать детишкам ремнем по заднему месту — увы, не получится, детки уже половозрелые и спят давно с владельцами клубов. И это уж личное дело владельца, с кем ему спать и кому доверить управляться любимой игрушкой.

Выход из этой «овенной» ситуации тут видится один — создание обстоятельств непреодолимой силы, которые вынудят владельца клуба его продать более грамотному бизнесмену.

Громкая волна недовольства фанатов «Спартака» как раз и множит эти обстоятельства. Похоже, что в год столетия «Спартака» лучшим подарком для фанатов клуба может стать смена собственника красно-белых, потому что из Лиги чемпионов команда вылетела, а в чемпионате России «Спартак» после трех туров расположился на десятой позиции, набрав лишь три очка.

Кавардак — чемпион!?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Ловчев, экс-защитник«Спартака», лучший футболист СССР 1972 год:

— Конечно, «Спартак» не умирает, и у него есть деньги. Но что творится в «Спартаке» — это просто невыносимо. Я являюсь председателем общества «Спартак» и не могу не высказать то, что происходит.

Уму непостижимо, что сделали из спартаковских ромба и названия эти два человека, эта семья. Я даже не обращаюсь к Федуну или его супруге.

Когда я прихожу на телевидение, только и разговоры: «Зарема это, Зарема то». Да, она сделала себе рекламу. Но в «Спартаке» такого бардака совершенно не было.

СПОРТ—БЛИЦ

Линой Ашрам закрыла аккаунт

Израильтянка Линой Ашрам — обладатель золотой медали в индивидуальном многоборье (художественная гимнастика) на летних ОИ-2020 в Токио вернулась на родину и закрыла свой аккаунт в «Инстаграме». Она победила на Играх-2020 с результатом 107,800 балла. Серебряным призером стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).

По окончании соревнований российская сторона выразила недовольство судейством. Оскорбительные комментарии в соцсетях в адрес новой олимпийской чемпионки заставили ее сделать аккаунт закрытым. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог публично поддержал спортсменку и призвал не реагировать на протесты россиян.

Фото: instagram.com/leomessi

Бонжур, Месси!

34-летний аргентинец выступит в новой команде под 30-м номером. Он перешел в парижский клуб на правах свободного агента, после того как не смог подписать контракт с «Барселоной». Годовая зарплата Месси в ПСЖ — 35 миллионов евро плюс бонусы.

Месси вновь будет играть вместе с бразильцем Неймаром. ПСЖ опубликовал видео, посвященное переходу Месси, где на одном из кадров видно, что изображение аргентинца помещено в Лувре на месте картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча». В составе «Барсы» он 10 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз Кубок Испании, 8 раз побеждал в Суперкубке Испании, 4 раза становился победителем Лиги чемпионов и по 3 раза был обладателем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Самый преданный в Европе

После ухода Месси из «Барселоны» наш Игорь Акинфеев — самый преданный игрок в топ-10 лиг Европы. Капитан и вратарь ЦСКА находится в армейском клубе больше 18 лет. На втором месте по преданности полузащитник английского «Вест Хэма» Марк Нобла (17 лет) и полузащитник испанской «Осасуны » Ойера (16 лет).

Мировой рекорд тут держит 39-летний форвард Ли Кассиаро. 23 года он играет за гибралтарский «Линкольн Ред Импс».