Промышленность и спорт: как в Москве отмечают День физкультурника

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Вот уже более 80 лет вторая суббота августа считается самым спортивным днем года — в России отмечается День физкультурника. Событие объединяет всех, кто любит спорт вне зависимости от профессии и возраста. Среди них и столичные промышленники, для которых он стал одним из важнейших атрибутов корпоративной культуры.

Три года назад соревнования промышленников и студентов технических вузов обрели общегородской масштаб — в Москве впервые прошла спартакиада «Моспром» и стала ежегодной. Спортсмены соревнуются по самым разным дисциплинам: это легкая атлетика, футбол, баскетбол, шахматы и многое другое.

С каждым годом интерес к спартакиаде растет, команд становится все больше, появляются новые виды спорта и амбассадоры — известные спортсмены.

— За три года в спартакиаде приняли участие более 5,5 тысячи спортсменов — представителей промышленных предприятий и профильных учебных заведений. В прошлом году соревнования пришлось перенести из-за пандемии, однако при соблюдении всех антиковидных мер спартакиада состоялась, в ней приняли участие более трех тысяч человек, — сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он добавил, что число команд также растет: первая спартакиада 2019 года собрала 94 предприятия и 14 вузов. В этом году в ней принимают участие представители 107 предприятий и 16 учебных заведений.

От шахмат до киберспорта

Сегодня отборочные соревнования спартакиады «Моспром» — 2021 в самом разгаре. Соревнования проходят по традиционным дисциплинам. Среди них мини-футбол, баскетбол в формате 3х3, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, хоккей, бокс и плавание. Также еще одним новым направлением стал киберспорт.

Уже на протяжении полутора месяцев промышленники каждые выходные состязаются за выход в финал, который состоится 25 сентября на территории московского спорткомплекса «Лужники».

Игры проходят на лучших площадках города. Например, первые в этом году состязания по мини-футболу прошли на одном из старейших в городе стадионе «Красная Пресня».

— Три года проведения спартакиады показали, что самый популярный вид спорта среди столичных промышленников — настольный теннис. В 2021 году в этой дисциплине соревнуется свыше 80 команд, еще год назад их было всего 66. На втором месте — шахматы. За звание чемпиона по этому направлению борются 62 команды. Традиционно отраслевики любят футбол и, как оказалось, плавание. Этот вид спорта добавили только в этом году, на него сразу записались более 60 команд, — отметил Прохоров.

Спорту — спорт

Друзей обретают не только промышленники, но и сама спартакиада. И друзья эти — профессиональные спортсмены.

В 2020 году на спортивных площадках промышленников поддерживал Николай Валуев. В детстве экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, оказывается, увлекался волейболом. Поэтому во время волейбольной разминки с удовольствием подавал участникам мяч, а также делился секретами успеха и историями из своей жизни.

— Спартакиада среди промышленников — это мировой тренд. Важно, что и столица теперь — законодатель этого движения. Для меня участие в этом мероприятии — новый опыт, новая аудитория. Это тысячи промышленников, которым небезразличен спорт и активный образ жизни, — подчеркнул Николай Валуев.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В этом году спартакиада приобрела сразу двоих амбассадоров. Один из них — боксер-профессионал Мурат Гассиев. Он убежден, что спорт помогает растить здоровую нацию, а также уверен, что спартакиада «Моспром» с каждым годом будет все популярнее.

Второй — легендарный вратарь Игорь Акинфеев, который стал «золотой ногой» страны после того, как впервые за 48 лет вывел сборную России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, отразив два удара в серии пенальти.

— Прежде всего меня радует, что массовый любительский спорт получает такую мощную поддержку правительства Москвы. И я рад быть причастным к развитию массового спорта среди промышленников. Уверен, дух соревнований — это всегда прекрасный стимул для занятий спортом, для сплочения коллективов, а спартакиада «Моспром» дает для этого прекрасную возможность, — сказал Игорь Акинфеев.

Кстати, болельщики и участники спартакиады «Моспром» могли стать счастливыми обладателями перчаток с автографом вратаря, которые разыгрывались в соцсетях проекта.

Связанные одним спортом

С мнением вратаря согласны и представители столичных промышленных компаний. Сегодня занятия спортом на предприятии — один из наиболее важных факторов корпоративной культуры, который дисциплинирует, поддерживает здоровье сотрудников и способствует повышению работоспособности.

Например, на АО «Газпромнефть-МНПЗ» придерживаются девиза «Здоровый сотрудник — успешная компания!». На территории завода есть все для активных занятий спортом: и спортивный комплекс с залом для игровых видов спорта, и тренажерный зал с кардиозоной и различными секциями. Занятия, кстати, проводят профессиональные тренеры.

На фабрике «Галвент» своего спортгородка пока нет, но это не мешает промышленникам демонстрировать отличную подготовку. Специально для тренировок в преддверии мероприятия завод арендует спортивные залы и нанимает тренеров.

Иногда инициатива исходит от профсоюза завода или даже отдельных его сотрудников. Так, на АО «НИКИЭТ» куратор команды — инженер-конструктор первой категории Кирилл Адельфинский. В позапрошлом году, узнав о соревнованиях, он взял инициативу в свои руки и собрал команду для участия в спартакиаде-2019.

— В этом году мы вновь в списке участников. Борьба будет напряженной, так как с каждым годом уровень мероприятия и мастерство участников повышаются. Но мы надеемся на новые победы, — подчеркивает Кирилл Адельфинский.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Игры объединяют еще и семьи. Например, спортивную честь АО «Российские космические системы» Елена Бубнова и ее супруг Денис отстаивают вместе. Она — инженер-исследователь второй категории по созданию бортовой аппаратуры РКС и капитан заводской команды по легкой атлетике. Он — заместитель начальника отдела главного технолога и один из лучших футболистов предприятия.

— Дома на диване не получить тех эмоций, что может подарить тебе спорт. Когда бежишь с командой, чувствуешь особый дух, силу и поддержку товарищей, готовых в любой момент протянуть руку помощи. Все это — сильнейшая эмоциональная отдача, — комментирует Елена Бубнова.

Как енот коня победил

Символом мероприятия совсем недавно был выбран енот Заводила. Теперь именно он будет ежегодно идти плечом к плечу со столичными спортсменами-промышленниками. Сегодня он не только готовится к соревнованиям вместе с участниками и поддерживает их на играх, но и ведет канал спартакиады в «Телеграме»: публикует свежую информацию и отвечает на вопросы.

Между тем за эту ответственную должность и высокое звание еноту пришлось серьезно побороться. Вместе с Заводилой на него претендовали еще двое — конь Промгром и сокол Технокрыл. Победителя определило голосование на сайте спартакиады. Борьба была напряженная, разрыв между претендентами все это время был минимальный. За две недели москвичи отдали почти 38 тысяч голосов, из которых 13 740 принесли победу еноту Заводиле. Его соперники конь Промгром и сокол Технокрыл набрали 13 551 и 10 459 голосов соответственно.