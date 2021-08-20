Вот такой хоккей нам нужен

Нападающий Борис Михайлов у ворот канадцев, которые защищает Тони Эспозито / Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Печальная новость пришла из-за океана 11 августа. На 79-м году жизни умер великий хоккейный голкипер Тони Эспозито, который защищал ворота «кленовых листьев» вовремя Суперсерии-1972 Канада – СССР. Эта Суперсерия не просто перевернула мир, она взорвала мировоззрение миллионов болельщиков, а великолепная игра советских хоккеистов заставила непобедимых до той поры канадских профессионалов уважать наш русский хоккей.

Именно во время Суперсерии формировалась легенда о невероятной мощи «Красной машины». Несмотря на все предшествующие и последующие титулы советских и российских хоккеистов, именно эта битва с канадцами до сих пор остается самой великой в истории отечественного хоккея. Судите сами. Распался СССР, а относительно свежий художественный фильм «Легенда №17» собирает в современной России полные залы.

О ком фильм? О великом советском хоккеисте Валерии Харламове.

О чем фильм? О том, как сборная СССР готовилась к жестокой рубке на клюшках со сборной Канады в 1972 году. В фильме этом, надо сказать, канадские профессионалы представлены едва ли не тупыми головорезами с большой дороги, главной целью которых было уничтожить соперников на льду.

Ледовое отражение

Так почему же реальная, а не киношная смерть канадского голкипера Тони Эспозито так опечалила российских ценителей этой великой игры? Ведь со времен «холодной войны» наши отношения с североамериканцами на государственном уровне никак нельзя не назвать дружескими, да и партнерскими – с большой натяжкой. К тому же хватает, точнее сказать, не хватает наших родных хоккеистов – героев той Суперсерии, ушедших из жизни, по ком нам скорбеть.

Покинули этот свет Валерий Харламов, Виктор Зингер, Александр Сидельников, Виктор Кузькин, Евгений Паладьев, Владимир Викулов, Александр Рагулин, Геннадий Цыганков, Вячеслав Солодухин, Евгений Мишаков, Юрий Шаталов, Валерий Васильев, Владимир Петров, Евгений Зимин, Александр Бодунов, Александр Гусев – уже 16 из 30 игроков той сборной СССР.

Но мы обязательно помянем и ушедших игроков той великой сборной Канады образца 1972 года. В списке безвозвратных потерь у канадцев меньше десятка хоккейных бойцов из 29 хоккеистов. Ушли из жизни Гэри Бергман, Билл Уайт, Жан-Поль Паризе, Стэн Микита, Пэт Стэплтон, Брайн Гленн, Ричард Мартин, а теперь и, царствие небесное, Тони Эспозито.

Почему сердцам российских хоккейных болельщиков так бесконечно дороги мастера хоккея той сборной Канады? Ответ абсолютно зеркальный.

Да потому что сумасшедшая по накалу, выдающаяся битва гигантов, была бы невозможна, если бы по уровню хоккейного мастерства соперники не соответствовали друг другу.

Тони Эспозито / Фото: public domain

Не будь так силен татаро-монгольский воин Челубей – разве вошла в историю их сшибка с русским монахом Пересветом, предварявшая Куликовскую битву? А с кем бы мы сравнивали футболиста Роналду, если бы не было Месси? Фантастическая игра канадцев в 1972 помогла проявить лучшие свои качества нашим мастерам шайбы и наоборот. Выдающееся мастерство канадцев стало своего рода ледовым отражением мастерства игроков «Красной машины».

Наш ответ на сумасшедшее давление в атаке громадного заокеанского форварда Фила Эспозито – результативная игра могучего нападающего Александра Якушева. И через десятилетия после той серии Фил Эспозито не устает восторгаться этим русским бомбардиром: «Якушев же был лучшим игроком сборной СССР, абсолютно лучшим! О Боже, как он был хорош!».

А как был прекрасен на льду сам Фил Эспозито рассказал корреспонденту «ВМ» защитник Владимир Лутченко: «Если Филу шайба попадает на клюшку около ворот – это практически гол. Сколько он забивал на добивании. Лез постоянно на ворота. Канадцы все здоровые, а Фил особенно. Толкал его в спину, а он как скала, не сдвинешь».

Мы до сих пор клянем по чем свет стоит подлость и вероломство канадца Бобби Кларка за то, что он нанес жестокие травмы гению хоккейного прорыва Валерию Харламову, но если бы не Кларк, то разве был бы так драматичен сюжет нашего хоккейного противостояния с канадцами? А разве без грубости Кларка родилась бы бессмертная фраза комментатора Николая Озерова: «Такой хоккей нам не нужен». Без Дантеса не было бы смертельной дуэли Пушкина, чей трагедийный уход до сих пор отзывается болью в наших сердцах. Без злодея Кларка образ чистого ангела хоккейной игры Харламова не был бы так ослепительно светел.

Да если бы сильнейшие игроки СССР и Канады не были своего рода двойниками, равными по силе мастерства и таланта, разве сказал бы наш вратарь Владислав Третьяк такое о коллеге Тони Эспозито: «Мне посчастливилось играть с ним в 1972 году. Он отыграл четыре матча, и во второй встрече в Торонто и ему, и мне дали приз лучших игроков. Тони мало говорил, но очень хорошо делал своё дело, это легендарный вратарь. У него была необычная игра, в отличие от Кена Драйдена. Тони использовал то, что я делал в 1970-е годы, когда падал на бок, как футбольный вратарь. Когда игрок не видел, я врубался в него и перекрывал рукой шайбу. Тони многое делал на льду так же, как и я, хотя нас разделял океан».

Как закалялся характер

А разве смогла бы проявить сборная СССР феноменальную силу воли к победе и железный характер, если бы после первого периода первого матча Суперсерии в Канаде наши бы ребята не «горели» хозяевам - 0:2.

— Скажу так: мы канадских профессионалов действительно боялись. Когда перед первым матчем в Монреале играл гимн СССР, у меня по спине ручеек пота тек. Начался матч, и мы стали уступать в счете 0:2. Тогда я подумал, что это все, конец, проиграем. Но наш главный тренер Всеволод Михайлович Бобров сказал: «Ребята, играйте в свою игру, надо действовать быстро, чаще пасоваться, и вы увидите, что можно обыгрывать канадцев». Когда Женя Зимин забил первую ответную шайбу в ворота хозяев льда, нас это окрылило. Мы стали единым целым, друг друга подбадривали и победили – 7:3. Да, первая победа придала нам уверенности, но во втором поединке в Торонто уступили– 1:4. Тогда мы поняли, чтобы побеждать такого соперника, нужно играть в полную силу с первой и до последней секунды матча, - ценнейшая информация из первых уст корреспонденту «ВМ» от капитана той сборной СССР Бориса Михайлова о том, как закалялась «Красная машина».

Пусть в итоге сборная СССР уступила в серии из восьми матчей, проиграв в Москве три последних поединка, но значение этих игр с сильнейшими канадскими профессионалами было колоссальным и не только для развития советского хоккея.

Так, канадские специалисты заявляли, что после матчей с русскими богатырями профессионалам из НХЛ придётся учиться играть в хоккей заново, уделяя важнейшее внимание командной игре. Канадцы, в свою очередь, лучше всех указали на наше слабое место: советские хоккеисты чувствовали себя неуютно в силовой борьбе по всей площадке, часто теряли шайбу в условиях жёсткого прессинга, часто проигрывали борьбу на точке вбрасывания. К слову сказать, в этих компонентах игры мы до сих пор уступаем североамериканцам, но у них нет такого великого снайпера, как Александр Овечкин.

26 сентября 1972 года. Владислав Третьяк в воротах своей команды / Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Эхо Суперсерии

Взаимный обмен оказался полезен двум сторонам хоккейного конфликта Суперсерии. Такой виртуозный, результативный и при этом жесткий хоккей на грани фола, конечно же, был нужен и нашим, и канадским игрокам. А как же он пришелся по душе болельщикам по обе стороны океана!

Во второй половине сентября 1972 года, когда в Москву прибыла сборная Канады с ответным визитом, столица впала в легкое оцепенение, как будто прилетели к нам и не хоккеисты вовсе, а инопланетяне. «Инопланетяне» поселились в «Интуристе», о чем в своих мемуарах вспоминает Фил Эспозито:

«Неподалеку от «Интуриста» была булочная, куда стояла длинная очередь за хлебом. Тогда мне это было сложно понять. Разница между жизнью в Канаде и СССР была огромной. Естественно, на льду царило жесточайшее противостояние. Но мы просто делали свою работу. Я уверен, что если тогда не было бы столько политики со сторон обеих стран, то игроки получили бы больше удовольствия от встреч. А так Суперсерия вылилась в настоящую войну».

Трибуны Дворца спорта в Лужниках, который вмещал более 15 тысяч зрителей, во время матчей были забиты до отказа. Три тысячи мест были отданы канадским фанатам, прибывшим в Москву. Простому гражданину достать билет на матч было практически невозможно, потому что их распределяли среди партийных работников и ударников коммунистического производства. Московские матчи Суперсерии не могли обойти стороной и тогдашние вожди СССР Леонид Брежнев, Андрей Косыгин и Николай Подгорный.

Жаль, что советский бомонд не зажигал на трибунах, как канадские фаны. Горячей поддержки родных трибун, по мнению многих советских хоккеистов, в Москве им как раз и не хватало, чтобы зарядиться эмоциональной энергией – такой важной подпитки для игроков, и одолеть канадцев. Простые же советские работяги свои эмоции выплескивали у экранов телевизоров.

Благодаря Суперсерии вся наша страна знала наизусть имена канадских хоккейных звезд. Как их забыть... Братья Эспозито, братья Маховлич, Курнуайе, Хендерсон, забросивший победную шайбу в ворота Третьяка в заключительном восьмом поединке.

К слову, после той серии большим спросом у пассажиров подмосковных электричек пользовались фотокарточки канадских суперзвезд, переснятые из западных журналов. Московские школьники, влюбленные в хоккей, на переменах ими охотно обменивались – один снимок Фила Эспозито – на два фото его брата Тони. «А почему две фотки вратаря за карточку одного форварда? - Так вратарь же в маске, а Фил вообще играет без защитного шлема».

Да, мы проиграли великой канадской сборной в 1972 году, но до сих пор мы слышим эхо Суперсерии. Хорошо бы ее повторить – с участием новых звезд российского и канадского хоккея. Но, сказать по правде, проводись такая серия, скажем, через год, предположим, к 50-летию Суперсерии, сборная России вряд ли смогла бы дать равный бой звездам канадского хоккея. Уж слишком сильны нынче «кленовые листья». Впрочем, как и почти полвека назад.

Наши соболезнования – дорогому всем нам Филу Эспозито.

СПРАВКА

Суперсерия СССР — Канада 1972 года – первая серия из 8 товарищеских хоккейных матчей между сборными этих стран. Первые четыре игры прошли в Канаде (2, 4, 6, 8 сентября), последующие четыре — в Москве (22, 24, 26, 28 сентября). В итоге сборная Канады одержала 4 победы, СССР – 3, одна встреча завершилась ничьей. Советская команда забросила 32 шайбы, канадская – 31.

Руководил сборной СССР Всеволод Бобров, помогал ему Борис Кулагин. В советской команде лучшими бомбардирами стали Александр Якушев — 11 очков (7 голов + 4 передачи), Владимир Шадрин — 8 (3+5) и Валерий Харламов — 8 (3+5).

Канадцами руководил Гарри Синден, а помогал ему Джон Фергюсон. В составе сборной Канады самым результативным игроком Суперсерии стал Фил Эспозито, набравший в сумме 13 (7+6) очков. Пол Хендерсон также забросил 7 шайб, включая победную шайбу на последней минуте восьмого матча в Москве.

Во всех восьми играх участвовали – Владислав Третьяк, Владимир Лутченко, Геннадий Цыганков, Якушев, Владимир Шадрин, Александр Мальцев, Владимир Петров и Борис Михайлов; Брэд Парк, Гэри Бергман, Фил Эспозито, Иван Курнуайе. Больше всех шайб – по 7 – забросили Якушев, Ф. Эспозито и Хендерсон.

Канадцы произвели 254 броска, советские хоккеисты – 236. Профессионалы получили 123 минуты штрафа, советские хоккеисты – 72.