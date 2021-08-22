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Уличные тренировки собирают молодежь на спортивных площадках

Никита Бессарабов

Спорт
Уличные тренировки собирают молодежь на спортивных площадках
Москвич Александр Войтович ходит на открытые тренировки по воркауту уже три года / Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

В столичных парках насчитывается почти 40 крупных воркаут-зон-площадок для уличных тренировок. И все они востребованы. 22 августа, в воскресенье, корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на одной из них и пообщался с любителями спорта.

22 августа в Парке Победы состоялась открытая тренировка уличных атлетов. Семнадцатилетний студент Булат Ногайбаев пришел на спортплощадку раньше всех. Здесь он еще ни разу не был. Ни с кем из участников тренировки не встречался. Поэтому перед знакомством со спортсменами немного нервничал.

Булат живет в Выхине. Говорит, что он мог бы заниматься во дворе в одиночку вместо того, чтобы ехать в такую даль. Но ему это неинтересно — он предпочитает тренироваться в компании. По мнению парня, так знакомиться со спортом намного интереснее.

Куратор столичного образовательного проекта SOTKA Виталий Степанянц ввел парня в курс дела, объяснил, что его ждет:

— Сюда люди приходят, чтобы пообщаться, посоветоваться. Ты можешь заниматься по своей собственной программе либо присоединиться к кому-нибудь из участников. Однако такого, чтобы кто-то один начал показывать, а все остальные за ним повторяли, у нас нет.

Если бы Булат был новичком, ему предложили бы стать участником этой программы. Ее созданию предшествовал рост интереса у столичной молодежи к уличным тренировкам. Было много ребят, которые хотели заниматься спортом, но не знали, с чего начать.

— Люди, которым интересны уличные тренировки, часто задают одни и те же вопросы, — объяснил Виталий Степанянц. — И не было ресурса, который давал бы информацию о том, по какой программе заниматься, как питаться.

Программа SOTKA длится сто дней. Ежедневно участник получает сообщение с информацией. Сначала ему дается схема тренировок, разбираются упражнения, техника их выполнения. Затем начинающий спортсмен узнает о питании. Программа формируется так, чтобы подобрать подходящую нагрузку смог каждый.

Причем на общих тренировках никто не стремится доказать свое превосходство: в воркауте вообще нет соревновательного элемента.

— Мы в первую очередь соревнуемся с самими собой, — говорит Виталий Степанянц. — Стараемся стать лучше. Правда, иногда мы организуем большие мероприятия — встречи и мастер-классы.

Опытные ребята показывают, что они умеют, делятся хитростями. Вообще воркаут — это не спорт, а физкультура, направленная на улучшение здоровья.

На открытые тренировки воркаутеров приходят люди разных возрастов. В основном это мужчины в возрасте 20 лет и старше 30. Все общаются на равных. Программы открытых тренировок строятся вокруг трех базовых упражнений: подтягивания, отжимания и приседания. Участники часто изменяют и усложняют упражнения, добавляют новые, более сложные элементы.

— Этим и интересен воркаут, — пояснил Степанянц. — Он включает в себя интересный фристайловый подход к тренировкам. А еще стремление к разностороннему развитию, социальную активность.

В свою очередь, столичные власти, обратив внимание на популярность воркаута, стараются сделать его массовым. Спортплощадки с брусьями, турниками и другими тренажерами оборудованы на 40 зеленых территориях города.

— В воркаут-зонах представлены тренажеры, которые подойдут людям разного возраста и уровня физической подготовки. Воспользоваться ими можно в любое время, площадки работают круглосуточно, — сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

А недавно благодаря столичным департаментам спорта и культуры появился специальный видеопроект «Показать за 60 секунд» для тех, кто занимается в парках на спортплощадках самостоятельно.

Там размещены таблички с QR-кодами, благодаря которым можно получить минутную видеоинструкцию, где тренеры в течение одной минуты демонстрируют несколько возможных упражнений для каждого снаряда.

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