Здесь готовят завтрашних чемпионов Олимпийских игр

ЛФК ЦСКА. Тренировка юных рапиристов армейского клуба, может быть, будущих олимпийских чемпионов Игр в Париже-2024 / Фото: Руслан Карманов / Вечерняя Москва

На Олимпийских играх в Токио наши фехтовальщики завоевали восемь медалей. Корреспондент «Вечерней Москвы» проверил, как в спортзале СШОР ЦСКА готовят смену чемпионам.

ЦСКА — сильнейшая школа страны по фехтованию. И не стоит удивляться, если через несколько лет на олимпийский пьедестал поднимутся сегодняшние воспитанники старшего тренера СШОР ЦСКА по рапире, 36-летнего мастера спорта России Евгения Матэ, который сегодня проводит тренировки юных фехтовальщиков от 13 лет и старше.

После разминки рапиристы переместились в спортзал, переоделись в фехтовальные костюмы и ринулись в бой. Бои длились до 5 и 15 уколов.

Тренер Матэ рекомендовал обратить внимание на 18-летнюю Камиллу Ибрагимову, 17-летнего Алексея Иванова и 16-летнего Бронислава Петрова. Но как понять, кто есть кто, когда ребята и девчонки ведут свои поединки в защитных масках? Между прочим, вес рапиры — граммов 800. Попробуй помаши такой пару часов на тренировке, рука с непривычки отвалится! Трехчасовая тренировка подошла к концу.

Знакомьтесь, Камилла Ибрагимова — серебряный призер первенства России-2019. Отец Камиллы — олимпийский чемпион Сеула-1988 Анвар Ибрагимов, он же — ее личный тренер. Мама — чемпионка мира-1989 Ольга Величко, старший брат — чемпион мира-2013 Камиль Ибрагимов. На Играх в Токио ее брат занял шестое место в личных соревнованиях.

— Мама, папа и я — рапиристы, а старший брат — саблист, хотя тоже начинал как рапирист. Фехтованием я занимаюсь десять лет и постоянно открываю для себя что-то новое в этом прекрасном виде спорта, где важны скорость мысли и принятия решений, — рассказала Камилла.

Приятно осознавать, что на тренировке в ЦСКА ты берешь первые интервью, возможно, у будущих легенд я. Тех, кто спустя несколько лет взойдет на чемпионские пьедесталы.

Еще один перспективный спортсмен, серебряный призер первенства России до 18 лет Бронислав Петров, занимается фехтованием девятый год. В апреле на чемпионате России он вошел в топ-8 сильнейших рапиристов страны, где уступил в 1/4 финала олимпийскому чемпиону Рио-2016 Тимуру Сафину.

— Шесть дней в неделю я тренируюсь, одно занятие длится почти три часа. Конечно, это немалая нагрузка, но я не представляю свою жизнь без фехтования, — делится размышлениями Бронислав.

Третий герой репортажа — Алексей Иванов — победитель первенства России среди юношей до 15 лет и серебряный призер первенства страны.

— Считаю, что не зря девять лет занимаюсь фехтованием. Этот вид спорта помогает мне двигаться к благородной цели — выступать за сборную России и защищать спортивную честь страны на международной арене. Думаю, это реально. Надеюсь, в следующем году сумею достичь этой вершины, — поделился ученик 11-го класса Алексей Иванов.

Следующая тренировка для юных рапиристов, ведущих подготовку к новому сезону, уже завтра. Летняя Олимпиада состоится через три года. До встречи в Париже-2024, воспитанники армейской школы!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Матэ, старший тренер ЦСКА по рапире:

— Двери в нашу школу открыты для всех. Родителям достаточно привести ребенка, и он начнет тренировки в спортивно-оздоровительной группе.

Мы принимаем детей с семи лет. Можно попасть в группу и в более взрослом возрасте, но это будет сложнее для тех, кто раньше не занимался этим спортом. Уже с 12–13 лет ребята участвуют в первенстве России, и чтобы на этом уровне конкурировать со сверстниками, нужно иметь опыт тренировок не менее 3–4 лет.

В школу ЦСКА родители приводят детей охотно, особенно после успешных выступлений фехтовальщиков на олимпиаде. После Игр в Токио ждем наплыва юных спортсменов!

«Партизаны» восхитили зрителей профессионализмом

Накануне Дня физкультурника на стадионе «Свиблово» прошел спортивный праздник с участием ветеранов спорта и физкультурного движения. В мероприятии приняли более 100 человек.

В рамках праздника состоялись командные соревнования по городошному спорту, петанку, стрельбе из электронного оружия и скандинавской ходьбе. Соревнования проходили в четырех возрастных группах. В многоборье принимали участие коллективы ветеранов физкультурников из трех столичных округов — СВАО, ЗАО и ВАО.

Выше всяких похвал выступила в многоборье команда «Партизан» из Кунцева. Почему «Партизан»? Потому что все трое членов команды — Александр Евстафьев, Николай Егоров и Сергей Архипов — живут на улице Партизанская.

Все участники команды — пенсионеры.

— Мы постоянно тренируемся в нашем в центре социального обслуживания, играем в бильярд, настольный теннис, стараемся участвовать во всех физкультурных мероприятиях, которые проходят в Москве, несмотря на пандемию. В нашем Западном округе работает хороший спортивный руководитель — Максим Ковальчук, который нас информирует о предстоящих соревнованиях, — рассказал капитан «Партизана» Александр Евстафьев.

На спортивных соревнованиях в Свиблове «Партизаны» особенно восхитили публику своим мастерством игры в петанк, все более популярного в столице.

Здорово выступила в многоборье команда ЗАО. Команда — очень дружная, спаянная годами совместных тренировок. Самая молодые в коллективе — 40-летний Руслан Зарипов и 45-летняя Алена Мамчина. Ветераны команды Алла Дырлан, Надежда Бухарева готовы дать фору молодым.

— Все члены нашей дружной команды живут в Алтуфьеве, все мы любители спорта и здорового образа жизни, — рассказала Алена Мамчина. — Мы неплохо выступили, но поверьте, спортивный результат для нас не так важен. Мне и моим подругам по команде ближе олимпийский принцип Кубертена: «Главное — не победа, а участие».

Все участники праздника получили памятные призы, подарки и сувениры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Ларин, замдиректора ГБУ «ЦФКиС СВАО г. Москвы» Москомспорта:

— Несмотря на непростую эпидемическую ситуацию, мы проводим спортивные и физкультурные мероприятия в нашем Северо-Восточном округе. Наше здоровье и самочувствие зависят и от занятий физкультурой. Принимают участие в празднике только абсолютно здоровые ветераны спорта, своим примером показывая сверстникам, что года не беда.

Я рад, что накануне Дня физкультурника мы провели спортивный праздник и подарили положительные эмоции нашим дорогим ветеранам.