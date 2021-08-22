Волейболу все возрасты покорны

Участники поединка любительских команд ветеранов «Ильинка» — «Таганка», посвященного дню рождения отечественного волейбола / Фото: Руслан Карманов / Вечерняя Москва

В физкультурно-оздоровительном комплексе в прошла матчевая встреча по волейболу ветеранов, посвященная дню рождения отечественного волейбола.

В упорной и бескомпромиссной борьбе команда «Таганка» переиграла более молодых соперников из «Ильинки» в пяти партиях. Соперники бились буквально за каждый мяч так самоотверженно, что им позавидовали бы и профессионалы этой игры.

В октябре, аккурат в день рождения комсомола, народному волейбольному клубу «Таганка» исполнится 46 лет. За годы своего существования клуб объединил сотни любителей этой игры.

Более 20 лет работой клуба руководит Сергей Петрович Крупин, в этом году отметивший 70-летие.

— В волейбол можно играть до старости, это игра неконтактная, но требует большого интеллекта и взаимовыручки, ведь тут ты не можешь побеждать в одиночку, ворчливые эгоисты нарушают гармонию командной игры, — уверен Сергей Петрович.

В «Таганке» ворчунов нет, даже несмотря на почтенный возраст ее аксакалов. 75-летний подполковник в отставке Владимир Кораблин всегда играет с улыбкой, подбадривая партнеров.

— 15 минут занятий волейболом заменяют любую физзарядку! Ты вынужден принимать мгновенные решения, это позволяет игрокам тренировать даже быстроту мысли, что важно в пожилом возрасте, не зря волейбол любили многие политики, — рассказал Владимир Кораблин.

Что важно: двери народного клуба открыты для всех!

Каждый москвич, вне зависимости от пола и возраста, может прийти в ФОК «Таганка» по субботам. А благодаря поддержке ГБУ «ЦФКиС ЦАО города Москвы» ветераны-волейболисты не только тренируются, но и принимают активное участие в турнирах окружных и городских команд.