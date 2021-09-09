Валероверы против дзюбоманов

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Сборная России под руководством нового тренера Валерия Карпина за неделю с 1 по 7 сентября провела три матча отборочного этапа ЧМ-2022.

Наша команда сыграла вничью с вице-чемпионами мира хорватами (0:0) и с одинаковым счетом 2:0 победила киприотов и мальтийцев. Вратарь российской сборной Гильерме в этих матчах не пропустил и гола.

После такого удачного дебюта Карпина число его поклонников в рядах болельщиков, назовем их «валероверы», значительно увеличилось. Железный тезис о дзюбозависимости нашей команды можно сдавать на металлолом. Вместо Артема Дзюбы, не приглашенного в сборную Карпиным, лидером в атаке российской команды стал Федор Смолов.

На игру с Мальтой он вообще вышел с капитанской повязкой. Казалось бы, ликуй, футбольная страна, — под руководством Карпина сборная России набрала семь очков в трех матчах, а в турнирной таблице своей отборочной группы идет ноздря в ноздрю с лидерами хорватами (у обеих команд по 13 очков). Тем не менее критика есть.

Суть претензий: наша команда неуверенно победила футбольных карликов — сборные Мальты и Кипра, играя нервозно, скучно, с большим процентом брака в простых ситуациях, не реализуя множество голевых моментов.

— Наблюдать за сборной России — болезненная практика. Печально смотреть на национальную команду, — с таким заявлением выступил в публичном поле даже Владимир Соловьев — популярный телеведущий и поклонник таланта Дзюбы.

Имеем что имеем. Сборная, хоть под руководством Черчесова, хоть Карпина — вполне себе средняя даже по европейским меркам команда, уступающая в классе бельгийцам, французам, англичанам, датчанам, испанцам, португальцам. Если постичь умом эту несложную истину, то мы бы с гораздо большим уважением относились к любым победам российских футболистов на международной арене. Стоит отметить и плюсы.

Прежде всего спасибо Карпину за то, что вернул в ворота мастеровитого и хладнокровного вратаря Гильерме и ввел в состав новых игроков, которые при Черчесове могли бы только мечтать выйти на поле в майке сборной России. Я про Арсена Захаряна, Александра Тюкавина и других. Обойма футболистов расширилась, и конкуренция за место в ее составе возросла. Изменился и игровой почерк нашей команды, отказавшейся от услуг форварда-«столба» Дзюбы.

— Нужно немного времени, чтобы команда начала следовать всем принципам и стилю, который видит Карпин. Команда стала играть более агрессивно в прессинге, применяет высокий прессинг. Есть проблемы с реализацией, над этим надо работать, — заявил глава РФС Александр Дюков.

Как бы мы ни хвалили или ни ругали сборную, только выход в финал ЧМ-2022 разрешит спор «дзюбоманов» и «валероверов».

Следующие матчи отбора ЧМ-2022 пройдут в октябре.8 октября сборная России сыграет со Словакией, а 11 октября — со Словенией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Пономарев, экс-защитник сборной СССР:

— С такой командой, как Мальта, сыграть так плохо — это позор. Надо было бомбить ее минимум на 3:0, чтобы соперник вообще не подходил к нашим воротам. Не получилось, а значит, пока мы не можем играть на высоком уровне. Видно, что игра сборной России очень зыбкая и ненадежная. Это касается и обороны, и полузащиты нашей команды.

СПОРТ—БЛИЦ

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