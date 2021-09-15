Стартовал Кубок Кремля по бильярду

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

15 сентября во дворце спорта «Лужники» состоялась официальная церемония открытия Кубка Кремля по бильярдному спорту.

Соревнования неизменно собирают за столами, обитыми зеленым сукном, лучших российских мастеров пирамиды и пула, а также титулованных спортсменов из-за рубежа.

— По итогам регистрации к участию в соревнованиях в дисциплине «пирамида» заявились 226 спортсменов из 12 стран, — говорит представитель организационного комитета турнира Сергей Карапетов. — Среди участников 18 чемпионов мира. Еще 81 спортсмен из 14 стран выступит в дисциплине «Пул-10».

Это подтверждает высокий статус наших соревнований.

Иностранные участники приехали не только из стран — соседей России. В турнире поучаствуют и бильярдисты из ЮАР и Бангладеш.

В первый день не обошлось без сюрпризов. Молодой спортсмен Сурхоб Пирматов победил со счетом 4:2 чемпиона мира Иосифа Абрамова. А у москвича Сергея Крыжановского, пока он сражался с Алмасом Абсеитом, родился сын. Он так переживал, что проиграл сопернику.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Иванов, президент Московского союза бильярдного спорта, заслуженный работник физической культуры России:

— От многих статусных турниров по бильярду Кубок Кремля отличается тем, что это открытые соревнования, в них могут принять участие все желающие. У участников есть уникальная возможность встретиться за бильярдным столом с именитыми мастерами, чемпионами мира и Европы.