Стартовал Кубок Кремля по бильярду
15 сентября во дворце спорта «Лужники» состоялась официальная церемония открытия Кубка Кремля по бильярдному спорту.
Соревнования неизменно собирают за столами, обитыми зеленым сукном, лучших российских мастеров пирамиды и пула, а также титулованных спортсменов из-за рубежа.
— По итогам регистрации к участию в соревнованиях в дисциплине «пирамида» заявились 226 спортсменов из 12 стран, — говорит представитель организационного комитета турнира Сергей Карапетов. — Среди участников 18 чемпионов мира. Еще 81 спортсмен из 14 стран выступит в дисциплине «Пул-10».
Это подтверждает высокий статус наших соревнований.
Иностранные участники приехали не только из стран — соседей России. В турнире поучаствуют и бильярдисты из ЮАР и Бангладеш.
В первый день не обошлось без сюрпризов. Молодой спортсмен Сурхоб Пирматов победил со счетом 4:2 чемпиона мира Иосифа Абрамова. А у москвича Сергея Крыжановского, пока он сражался с Алмасом Абсеитом, родился сын. Он так переживал, что проиграл сопернику.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений Иванов, президент Московского союза бильярдного спорта, заслуженный работник физической культуры России:
— От многих статусных турниров по бильярду Кубок Кремля отличается тем, что это открытые соревнования, в них могут принять участие все желающие. У участников есть уникальная возможность встретиться за бильярдным столом с именитыми мастерами, чемпионами мира и Европы.