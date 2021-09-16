Взрыв мозга от Трусовой

Александра Трусова / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Олимпийский сезон в фигурном катании открыт! С 11 по 12 сентября в Челябинске прошли контрольные прокаты сборной России.

Приехали все наши суперзвезды-одиночницы: Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Алена Косторная и Александра Трусова. Из этой великолепной пятерки только Туктамышева тренируется в СанктПетербурге под руководством легендарного тренера Алексея Мишина, остальные девчонки — в московской команде Этери Тутберидзе.

Как мы помним, Косторная и Трусова, что Мальвины от Карабаса-Барабаса, убегали ненадолго в команду Евгения Плющенко, но одумались и в этом году вернулись к прежнему тренеру, потому что хотят попасть на Олимпийские игры в Пекине. Да и до зимних Игр-2022 всего ничего — каких-то пять месяцев, и прожить (прокатать) их нужно так, чтобы получить одну их трех заветных путевок в олимпийскую сборную. Кому достанутся эти путевки — главная интрига уходящего года. За былые заслуги и богатый спортивный опыт в олимпийскую сборную не попасть, а только через сито жесточайшего отбора. Словом, нас ожидают пять месяцев валидольных переживаний.

Но вот если бы олимпийское золото в женском одиночном катании разыгрывалось в Челябинске, то победу непременно присудили бы рыжей бестии Александре Трусовой. Выступление россиянки вызвало шок! Она представила произвольную программу на музыку из фильма «Круэлла» и во время проката исполнила пять четверных прыжков: сольные флип, сальхов, тулуп и лутц, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп. Никто ранее в женском мировом фигурном катании не исполнял пять четверных прыжков! Канадский комментатор Тэд Бартон зашелся в восторге: «Да вы издеваетесь! Пять четверных... Это нереально! Трусова — Русская ракета!» Два года назад теперь уже трехкратный чемпион мира в мужском одиночном катании американец Нейтан Чен произвольную программу Трусовой с четырьмя четверными прыжками на Japan Open оценил так: «Взрыв мозга». Так вот в Челябинске она устроила всем «Взрыв мозга — 2».

Алена Косторная/ Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Ну и как прикажете конкурировать с Русской ракетой, если она сможет и на официальных стартах без помарок продемонстрировать такую же насыщенную сложнейшими элементами произвольную программу? Но тем и хорош мир фигурного катания, что олимпийскую золотую награду здесь нельзя заранее повесить на грудь.

Будем надеяться, что за оставшиеся месяцы остальные наши звезды фигурного катания смогут собраться, сделать работу над ошибками, заручиться олимпийским спокойствием и озорством — и тогда нам обеспечена невиданная ранее фантастическая и феерическая спортивная борьба за путевку на Олимпиаду...

Лишь бы за эти пять месяцев отбора обошлось без травм, и олимпийское золото Пекина-2022 в женском одиночном катании наверняка вновь будет нашим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инна Гончаренко, тренер:

—Выступления Саши Трусовой в Челябинске — запредельный космос. Я думаю, что посоревноваться она реально сможет даже с американским фигуристом Нейтаном Ченом. И зная Сашин характер, еще будет вопрос, кто кого. Произвольная программа у нее очень хорошая. Мне все понравилось: и костюм, и постановка. Что касается прыжковой части, то это вообще без комментариев. Хочется пожелать Саше удачи.

СПОРТ-БЛИЦ

Дзюба «Челси» не забил

Во вторник стартовал 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов — самого престижного европейского турнира. Питерский «Зенит» в Лондоне уступил с минимальным счетом (0:1) действующему обладателю кубка — «Челси», которым владеет Роман Абрамович. Единственный гол на счету бельгийца Лукаку. Форвард «Зенита» Артем Дзюба вышел на замену и не сумел реализовать голевой момент. Из других матчей заслуживает внимания разгромное домашнее поражение «Барселоны» от «Баварии» — 0:3. Каталонский клуб впервые за 24 года проиграл в стартовом матче на групповом этапе ЛЧ.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

40 лет спустя: перстни за Кубок Канады

Федерация хоккея России (ФХР) наградит ставших обладателями Кубка Канады в 1981 году в составе сборной СССР специальными перстнями. Об этом заявил президент федерации Владислав Третьяк (на фото). Напомним, 40 лет назад советские хоккеисты обыграли в финале турнира канадцев со счетом 8:1. Награждение состоится во Всероссийский день хоккея, 1 декабря.

Кино, да не то

В кинопрокат вышел художественный фильм «Небесная команда», посвященный погибшим игрокам хоккейного клуба «Локомотив» (Ярославль). На борту самолета, следовавшего из Ярославля, помимо игроков клуба, которые направлялись на матч в Минск, находились представители тренерского штаба и администрации, врач и массажисты — 37 человек. Погибли все пассажиры и семь членов экипажа, выжил только бортинженер Александр Сизов. С критикой фильма выступили многие хоккейные болельщики.

А также Леонид Ткаченко — отец погибшего хоккеиста Ивана Ткаченко: «Там болельщики в поезде едут, четыре свадьбы готовятся. При чем тут «небесная команда»? Я прочитал сценарий и сказал, что под этим не подписываюсь».

Британца поймали на допинге

Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило наличие в допинг-пробе «Б» британского легкоатлета Чиджинду Уджа запрещенных веществ — остарина и S-23. 27-летний Уджа входил в мужскую команду Великобритании в эстафете 4х100 метров, которая в начале августа завоевала серебро на ОИ-2020 в Токио. Теперь эстафетная команда британцев будет лишена награды, а спринтеру грозит отстранение от стартов на четыре года.