Дзюба, «Спартак»... снова все не так

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерней Москвы» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Громкие футбольные новости взбудоражили российских болельщиков на этой неделе.

Cпасут затрещины

После серии неудач спартаковцев на старте сезона и недавнего поражения в столичном дерби ЦСКА (0:1) впору вести речь о том, что футболисты красно-белых должны не только играть бесплатно, но и доплачивать болельщикам за то, что те приходят на стадион. Поединок с ЦСКА — одиннадцатый матч красно-белых под руководством португальского тренера Руя Витории. За время его работы «Спартак» выиграл лишь три матча, еще семь матчей завершились поражениями.

Болельщики красно-белых и убеленные сединами ветераны клуба требуют отставки главного тренера и смены владельца «народной команды» Леонида Федуна. Однако после дерби руководство клуба распространило информацию о том, что доверяет тренерскому штабу, и Руй Витория со своего поста не уходит. Вероятно, что у Федуна сегодня нет реальной кандидатуры на замену тренера, а вернее всего, он является заложником финансовой ситуации, когда убрать из команды Виторию не сейчас, а в ноябре может быть гораздо выгоднее — меньше придется платить неустойку за разрыв контракта. Понятно, что Руй вряд ли сумеет вывести подопечных из состояния полной безнадеги.

Фото: spartak.com / ФК «Спартак» Москва

В этой связи приход в команду бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова забесплатно может стать козырным решением. Игроки у красно-белых вполне себе неплохие, но им явно не хватает для побед волшебных затрещин. Глушаков вполне бы мог взять на себя в коллективе роль такого дядькиэкзекутора. Слухи же о том, что сын Романа Абрамовича хочет купить «Спартак» — в пользу бедных. Даже дети баснословно богатых олигархов считают деньги.

Встал в позу

Вероятно, волшебные затрещины могли оказать влияние и на решение Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную сборную. Или доброе слово главного тренера сборной России — еще одного экс-спартаковца Валерия Карпина. Вместо этого Карпин допустил ряд провокационных высказываний в прессе. Именно изза плохой формы, по словам Карпина, Дзюба не был вызван на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой. Похоже, если бы Карпин и Дзюба смирили гордыню, от этого выиграла бы и национальная команда. Другого силового форварда уровня Дзюбы в России все равно нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Никита Симонян, олимпийский чемпион-1956, выдающийся игрок и тренер «Спартака»:

— Не совсем этично сейчас разбирать мой родной клуб на винтики и ударяться в критику. Если вы посмотрите историю нашего клуба, то увидите, что это история взлетов и падений. «Спартак» выигрывал и чемпионаты, и кубки страны, а в 1977 году опускался из высшей в первую лигу советского футбола. Уверен, будет преодолен и этот кризис, а дети моего родного «Спартака» принесут пользу отечественному футболу и как футболисты, и как тренеры.