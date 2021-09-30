«Красная машина» меняет водителей

Генеральный менеджер ХК «Спартак» Алексей Жамнов и главный тренер «Спартака» Олег Знарок (слева направо) / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерней Москвы» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Удивительная история произошла в российском хоккее. Сначала президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объявил о том, что главным тренером нашей сборной на Олимпиаде в Пекине будет Олег Знарок, а через три дня наставником национальной олимпийский команды был назначен Алексей Жамнов.

Козыри 58-летнего Знарка хорошо известны: суровый характер, непререкаемый авторитет среди лучших российских хоккеистов по обе стороны океана, умение приводить свои команды к титулам. Знарок трижды как главный тренер выигрывал Кубок Гагарина, возглавлял нашу главную дружину на победном ЧМ2014 и олимпийском турнире в Пхенчхане, где четыре года назад наша команда выиграла золото! Козыри тренера Жамнова не так очевидны для болельщиков. Он выигрывал Олимпиаду как хоккеист в 1992 году, долго выступал в НХЛ, был ассистентом Знарка на Играх в Пхенчхане. Главный минус — Жамнов никогда не работал главным тренером. Но он умеет выстраивать коммуникацию с сильными мира сего. Например, с председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадием Тимченко или с главой штаба национальной сборной России по хоккею Романом Ротенбергом.

В итоге по решению этого совета ФХР именно Знарок и Валерий Брагин станут консультантами Жамнова в нашей олимпийской команде. Любопытно, как это будет выглядеть на деле.

О том, почему Знарка прокатили с постом рулевого «Красной машины», доподлинно станет ясно со временем. Уже известно, что двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назначение Знарка, мягко говоря, не приветствовал.

— Не могу оценивать решение поставить Знарка главным тренером сборной России перед Олимпиадой. Если я правильно понимаю, это решение Третьяка? Хорошо, посмотрим. Почему я должен быть рад или нет? У меня было совсем другое мнение. Раз принято решение, значит, давайте смотреть, как это будет работать, — так говорил Фетисов после того, как Третьяк «назначил» главным Знарка.

Отчего же первоначальное кадровое решение Третьяка не заработало?

Фото: instagram / spartak_hc

Раскинув мозгами, нетрудно предположить, что кандидатура непредсказуемого Знарка не прошла утверждение на более высоком уровне, где к выступлению российских хоккеистов на Олимпиаде будет приковано особое внимание. Даже несмотря на то, что прес-ссекретарь президента России Дмитрий Песков заявляет об обратном, комментируя назначение Жамнова: «Это не наша прерогатива заниматься отечественным хоккеем, хотя это очень популярный вид спорта и он действительно любим главой государства. Но давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе».

В этой же истории про выбор главного тренера хоккейной сборной страны совершенно замечательно то, что ни Знарок, ни Жамнов не могут гарантировать успеха национальной команды. Даже самые лучшие российские хоккеисты далеко не фавориты будущей Олимпиады.

Если НХЛ до 10 января даст добро на участие в ОИ-2022, то «Красной машине» будет крайне тяжело конкурировать с канадцами и американцами.

Фото: fratria.ru

Не секрет, что из россиян блистают в НХЛ только крайние форварды (Александр Овечкин, Никита Кучеров, Панарин, Кирилл Капризов) и вратари (Андрей Василевский, Сергей Бобровский). С центрфорвардами и защитниками высокого класса у нас просто беда — даже наличие такого мощного «центра» «Питтсбурга» Евгения Малкина и защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова не решает проблем. И тут хоть кого назначай главным тренером олимпийской команды. Даже великий Анатолий Тарасов, случись его внезапное воскрешение, вряд ли помог бы найти за четыре месяца до Олимпиады эти крайне дефицитные «детали» для «Красной машины». А тут еще устроили неразбериху с выбором ее водителя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Каменский, Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира:

— У совета было несколько кандидатов, в том числе Алексей Жамнов и Олег Знарок. После долгих дебатов большинство членов совета поддержало кандидатуру Жамнова. Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Корее, отлично понимает специфику работы со звездами из НХЛ.

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